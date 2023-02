Encuesta electoral atribuida a medio de comunicación mexicano es falsa

Click to copy

LA AFIRMACIÓN: El medio de comunicación mexicano Animal Político difundió una encuesta electoral en la que aparece en primer lugar Alejandra del Moral, precandidata del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura del estado de México.



VERIFICACIÓN AP: Falso. Animal Político aclaró que no difundió esa ni ninguna otra encuesta sobre los próximos comicios en el estado de México.

LOS HECHOS: Millones de ciudadanos participarán el próximo 4 de junio en las elecciones locales en los estados de México, en el centro del país, y de Coahuila, al norte.

Mientras que en el Estado de México se renovará la gubernatura, en Coahuila se renovará la gubernatura y 25 diputaciones, de acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral (INE).

La elección en el Estado de México es considerada una de las más relevantes a nivel nacional por ser la entidad con mayor población del país, con más de 16 millones de habitantes.

De acuerdo con el calendario electoral, el proceso para definir a los candidatos a la elección comenzó el 1 de enero.

Tras el inicio del proceso, en las redes sociales han circulado afirmaciones erróneas sobre los próximos comicios.

Por ejemplo, publicaciones que circulan en Twitter y Facebook muestran una imagen de la encuesta apócrifa para decir erróneamente que Animal Político difundió el sondeo en el que aparece como puntera Del Moral, con 53% de las preferencias electorales.

La imagen de la supuesta encuesta coloca a la precandidata Delfina Gómez, del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en segundo lugar con 45% de las preferencias.

Pero Animal Político aclaró a través de sus redes sociales oficiales y de su portal de noticias que no es verdad que haya difundido esa ni ninguna otra encuesta electoral.

“La imagen que circula en redes sociales, donde se muestra Alejandra del Moral, única precandidata del PRI al Edomex, con una supuesta preferencia del 53%, es falsa” dijo el medio en un tuit.

Además, The Associated Press no encontró ningún indicios en los archivos digitales del medio de comunicación de que este haya difundido una encuesta como la que aparece en la imagen que circula.

