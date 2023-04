Click to copy

Canciller mexicano no murió en desplome de helicóptero

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra el momento en el que murió el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, tras un accidente aéreo ocurrido recientemente.



VERIFICACIÓN AP: Falso. El canciller no murió en un accidente aéreo, confirmó a The Associated Press un vocero de la dependencia federal. La grabación corresponde al desplome de un helicóptero de la Marina mexicana ocurrido en octubre de 2022 en el cual murieron tres oficiales militares.

LOS HECHOS: Publicaciones que circulan en TikTok y Facebook muestran un video del desplome del helicóptero militar en el 2022 para decir falsamente que en éste incidente murió Ebrard.

Las publicaciones sugieren que la grabación del desplome es reciente. Éstas han sido compartidas por usuarios críticos del partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional, Morena.

Ebrard es considerado uno de los principales aspirantes presidenciales de Morena rumbo a los comicios de 2024.

Pero Ebrard no murió en un accidente aéreo, dijo a AP Daniel Millán, de Comunicación Social de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Además, al hacer reversiones de fotogramas del video en Google, AP corroboró que la grabación corresponde al accidente aéreo ocurrido el 21 de octubre de 2022 en el municipio de Centla, Tabasco, al suroeste.

Tampoco existe ninguna evidencia de que Ebrard haya muerto en un accidente aéreo. Recientemente el funcionario ha encabezado eventos públicos en distintas regiones del país.

El funcionario encabezó un evento en la sede de la Cancillería mexicana en la Ciudad de México este 24 de abril para iniciar el proceso de selección de cinco nuevos embajadores.

Tras el desplome del helicóptero en octubre de 2022, usuarios compartieron la grabación del accidente en las redes sociales.

Medios de comunicación mexicanos incluyeron esa grabación en sus reportes sobre el desplome de la aeronave, modelo Eurocopter. En el accidente murieron tres oficiales de la Marina mexicana y dos más resultaron heridos, reportó AP.

“Un helicóptero Eurocopter de la Armada de México que operaba en la jurisdicción de la Quinta Región Naval, con sede en Dos Bocas, Tabasco, se desplomó al efectuar un vuelo de reconocimiento en inmediaciones Frontera, municipio de Centla, Tabasco”, indicó la Secretaría de Marina (Semar) en un comunicado tras ese incidente.

El desplome se produjo dos días después de que las autoridades reconocieran que el accidente de otro helicóptero de la Marina en julio que mató a 14 infantes de marina fue causado por falta de combustible.

