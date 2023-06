Disney no prohibió el uso de pronombres él o ella en parques de California

LA AFIRMACIÓN: Disney anunció recientemente que los niños que ingresen a los parques de Orlando y Anaheim, California, deben aceptar que no pueden usar los pronombres él o ella dentro de las instalaciones.

VERIFICACIÓN AP: Falso. Las páginas web de la empresa en las que se establecen las reglas de los parques, las normas de los resorts y las políticas de conducta de ambos lugares no mencionan ninguna restricción en el uso de los pronombres él o ella en sus instalaciones.

LOS HECHOS: Un video compartido ampliamente en TikTok y Facebook señala falsamente que se prohíbe que los niños que visiten los parques de Disneylandia de Orlando y Anaheim, California, usen los pronombres él o ella dentro de las instalaciones.

“La compañía Disney acaba de publicar que no puedes entrar a Orlando, Disneylandia ni Anaheim, California a Disneylandia sin que tus hijos reconozcan que dentro del parque de Disneylandia no le pueden llamar a un niño él o ella”, dice un hombre en la grabación.

Posteriormente, señala que si dentro del parque hay un hombre vestido de mujer que trata de vestir con un traje de princesa a un niño nadie puede oponerse, pues de lo contrario será sacado del parque. “No volvamos nunca jamás a comprarles a nuestros hijos ningún juguete de Disney porque contribuimos con una agencia que se ha apoderado satánicamente para pervertir a nuestros hijos”, comenta el individuo.

Sin embargo, no hay evidencia de que Disney haya anunciado una nueva restricción sobre el uso de pronombres dentro de las instalaciones de sus parques en Orlando y Anaheim.

The Associated Press revisó las “Reglas, políticas y regulaciones de Walt Disney World” y no encontró ninguna norma que señale que los visitantes no pueden utilizar pronombres él o ella y tampoco se menciona que haya que usar otros pronombres en su lugar.

De hecho, sobre el lenguaje solo se hacen dos precisiones. La primera es que los tatuajes visibles que contengan lenguaje “cuestionable” no están permitidos. La segunda menciona que no se debe utilizar “lenguaje vulgar” y que se debe tratar con cortesía a los demás visitantes.

AP tampoco encontró ninguna publicación sobre el tema en el blog de los parques temáticos de Disney.

Contactado por la AP, un portavoz de Disney calificó la información como absolutamente falsa y dijo que los visitantes de los parques temáticos de Disney pueden usar cualquier pronombre con el que se sientan cómodos.

Lo que sí ocurrió, pero tampoco recientemente sino a principios de 2022, fue que el parque cambió el saludo que sus empleados le dan a sus visitantes. En un video que formó parte de “Reimagine Tomorrow”, una plataforma digital de Disney para amplificar voces subrepresentadas y que forma parte del compromiso de la empresa con la diversidad, la equidad y la inclusión, la gerente de diversidad e inclusión de Disney, Vivian Ware, informó que la compañía eliminó todas las menciones de “damas”, “caballeros”, “niños” y “niñas”.

“Ya no decimos damas y caballeros, niños y niñas. Hemos entrenado a todos los miembros del equipo al respecto. Así que ahora saben que deben decir ‘¡Hola a todos!’ o ‘¡Hola amigos!’. Estamos en el proceso de cambiar los mensajes grabados”, dice Ware en la grabación. “Algunos de ustedes probablemente saben que ahora que trajimos de vuelta los fuegos artificiales (luego de la pandemia) a Magic Kingdom ya no decimos: ‘Damas y caballeros. Niños y niñas’, ahora decimos ‘Soñadores de todas las edades’”.

El video de Ware fue filtrado días antes de su estreno y se compartió en Twitter y en diferentes medios desde el 29 de marzo de 2022.



En abril de 2022 Disney provocó la ira del gobernador de Florida, Ron DeSantis, por oponerse a una nueva ley estatal, que entró en vigor este mes, que es apodada por sus detractores como “Ley no digas gay” y que prohíbe la instrucción sobre orientación sexual e identidad de género desde jardín de infantes hasta tercer grado.

En represalia, DeSantis asumió el control del distrito autónomo de Disney World a través de una medida aprobada por los legisladores de Florida y nombró una nueva junta de supervisores que vigilaría los servicios públicos municipales para los enormes parques temáticos y hoteles de la compañía.

Ante esto, a finales de abril de este año, AP reportó que Disney demandó al gobernador de Florida por toma estatal de terrenos y lo acusó de librar una “campaña dirigida de represalias del gobierno” después de que la compañía se opusiera a la ley “No diga gay”. DeSantis, por su parte, restó importancia a la demanda en su contra, afirmando que tiene motivaciones políticas.





