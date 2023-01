Click to copy

La OTAN no ha declarado la guerra a Rusia

LA AFIRMACIÓN: Último minuto. La OTAN declara la guerra directa a Rusia. Putin tiene objetivos más allá de Rusia.

VERIFICACIÓN AP: Falso. Aunque países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) anunciaron el envío de tanques de batalla a Ucrania, la alianza militar informó a The Associated Press que no ha presentado una declaración oficial de guerra contra Rusia.

LOS HECHOS: Estados Unidos y Alemania, países miembros de la OTAN, anunciaron la semana pasada que enviarían tanques de batalla para ayudar a Ucrania, contra la invasión rusa que enfrenta desde hace casi un año.

El esfuerzo coordinado de Occidente para proporcionar docenas de armas pesadas permitirá, según los comandantes militares ucranianos, realizar contraofensivas, reducir las bajas y ayudar a restaurar los suministros de municiones, reportó AP.

Estados Unidos enviará 31 tanques M1 Abrams a Ucrania, mientras que Alemania proporcionará 14 Leopard 2 A6 de su arsenal. Varios países europeos han equipado a sus ejércitos con tanques Leopard 2, por lo que el anuncio alemán significa que pueden proporcionar una parte de sus vehículos a Ucrania.

Ante este contexto, usuarios de redes sociales afirman que la OTAN ha declarado oficialmente la guerra contra Rusia.

“Último minuto la OTAN de clara la gu3rr@ direta a rusia Putin tiene objetivos más aya de rusia (sic)“, dice una publicación compartida en Facebook, que incluye un video con 285 mil reproducciones.

El video cita una declaración del presidente del Comité Militar de la OTAN, Rob Bauer, durante una entrevista con el medio portugués RTP. Cuando se le preguntó si la alianza está preparada para una confrontación directa con Rusia, Bauer contestó: “Lo estamos”.

“Creo que lo que hicimos después de que comenzó la guerra fue [desplegar] los grupos de batalla a lo largo del flanco este, teníamos cuatro en el norte, los tres Estados bálticos y Polonia, la presencia avanzada mejorada, grupos de batalla”, detalló.

Sin embargo, hasta el momento la OTAN no ha declarado la guerra contra Rusia. Una revisión de sus canales oficiales no arroja resultados sobre un anuncio de tal magnitud.

AP envió un correo a la oficina de prensa de la OTAN preguntando sobre la supuesta declaración de guerra. En respuesta, la alianza dijo que es falso que hayan declarado la guerra a Ucrania.

“Los aliados de la OTAN están brindando ayuda militar, financiera y humanitaria sin precedentes a Ucrania para ayudarla a defenderse de la guerra de agresión de Rusia. No hay tropas bajo el mando de la OTAN dentro de Ucrania”, dijo la alianza en correo.

“La OTAN no es parte del conflicto ni pretende serlo. Hemos sido claros en esto desde el comienzo de la invasión de Rusia en toda regla en febrero de 2022”, agregó.

