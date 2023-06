Video de “portal dimensional” fue manipulado; original muestra tormenta en EEUU

Click to copy

LA AFIRMACIÓN: Familia grabó cómo se abre un portal dimensional. Es momento de creer en la vida extraterrestre.

VERIFICACIÓN: Falso. Una serie de efectos visuales se agregaron a un video de una tormenta en Estados Unidos para afirmar erróneamente que sucedió un evento paranormal. Douglas Porter, quien publicó el clip original, confirmó a The Associated Press que es información falsa.

LOS HECHOS: Publicaciones compartidas en Facebook y Twitter utilizan un video manipulado para afirmar que se trata de un portal dimensional y sugiere que hay vida extraterrestre.

“STARGATE: SE ABRE PORTAL DIMENSIONAL Y TODO QUEDA REGISTRADO EN VIDEO. 2023”, dice una publicación de Facebook, con el video que acumula 99.000 visualizaciones desde el 17 de junio.

“Una familia que viajaba en un vehículo, fue testigo de la apertura de un portal dimensional, y todo quedó registrado por la cámara de seguridad del auto, la reacción de sorpresa de los tripulantes, confirma, que estamos ante hechos jamás experimentados por la humanidad… Es momento de creer (sic)”, añade el usuario.

AP hizo una búsqueda inversa de los fotogramas del video y encontró que la misma escena se subió a Youtube en agosto de 2020 , con el título “Family’s Dash Cam of Derecho 100mph Storm in Grimes, Iowa on August 10, 2020”.

Pero en este video no aparece el rayo de luz ni otros efectos visuales que se ven en el video que circula actualmente.

Douglas Porter en la descripción del video, quien subió el video, dijo en la descripción que su esposa fue a Grimes, Iowa, pero no era consciente de la tormenta que se avecinaba. “Nuestra cámara de doble tablero captó lo que sucedió. Afortunadamente, solo algunos rasguños, vidrios rotos y un animal de peluche perdido”, escribió.

Contactado por AP, Porter confirmó que tomaron su video y que es falso que muestre un portal dimensional.

El 10 de agosto de 2020 una rara tormenta conocida como derecho alcanzó vientos de más de 100 millas por hora, derribó árboles, volcó vehículos y causó la muerte de tres personas, reportó AP.

