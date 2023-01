Click to copy

Foto no muestra a marines que arrestaron a hijo de “El Chapo”, son actores

LA AFIRMACIÓN: Fotografía muestra a marines que arrestaron a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán el 5 de enero de 2022.

VERIFICACIÓN AP: Falso. Las personas que aparecen en la imagen no son miembros de las Fuerzas Armadas, ni participaron en la detención de Guzmán; son actores de la serie televisiva SEAL Team en una fotografía que se difundió en 2018.

LOS HECHOS: Las fuerzas de seguridad mexicanas detuvieron el pasado 5 de enero a Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en Sinaloa, lo que desencadenó fuertes actos de violencia en varios puntos del estado.

Luis Crescencio Sandoval, secretario de Defensa, dijo en conferencia de prensa que durante los enfrentamientos se registraron 19 muertes de presuntos delincuentes y 10 de miembros de las Fuerzas Armadas de México.

Usuarios en redes sociales afirman sin fundamentos que autoridades estadounidenses participaron en el operativo y han difundido una imagen que supuestamente muestra a estos marines.

“Los agentes de la ‘marina’ que capturaron a Ovidio, se ven tan mexicanos, que hasta dicen ‘ay wey!’”, dice una de las publicaciones que circulan en Facebook y Twitter.

Sin embargo, en la imagen no aparecen miembros de las Fuerzas Armadas, ni de México ni de Estados Unidos. The Associated Press hizo una búsqueda inversa de la imagen y encontró que en realidad aparecen actores de SEAL Team, una serie de televisión.

Justin Melnick, parte del elenco, compartió esta imagen el 14 de noviembre de 2018 en Instagram, en una publicación en la que invitó a ver la serie de SEAL Team.

“Con toda seriedad me gustaría agradecer a la policía de Puerto Rico por estar con nosotros mientras filmábamos #sealteam #borderwars”, escribió.

La administración mexicana capturó al narcotraficante apenas unos días antes de recibir al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y al primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

