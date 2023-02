Click to copy

Empresa mexicana no anunció aumento de precio de tortilla en el país

LA AFIRMACIÓN: La empresa mexicana productora de maíz, Maseca, anunció en un comunicado oficial un aumento generalizado del kilo de tortillas de su marca a 24 pesos a nivel nacional a partir del 24 de febrero.



VERIFICACIÓN AP: Falso. Maseca no emitió el comunicado; el precio promedio del kilogramo de tortillas en el país al 24 de febrero es de 22 pesos, de acuerdo con datos oficiales.

LOS HECHOS: Publicaciones que circulan en Facebook muestran el comunicado apócrifo de Maseca para decir erróneamente que la empresa mexicana anunció un aumento a 24 pesos el kilo de tortilla de la marca.

Maseca, subsidiaria de la firma Gruma, una de las empresas alimentarias más importantes del mundo, es uno de los principales productores de maíz en México.

Las publicaciones que circulan muestran el supuesto comunicado con el logo oficial de Maseca.

Pero el comunicado que circula es apócrifo. Al revisar las bases de datos oficiales de Maseca y de Gruma, The Associated Press no encontró ninguna evidencia de que las empresas hayan emitido un boletín de prensa como ése.

Al momento de la publicación de este artículo Maseca ni Gruma había respondido a una solicitud de AP sobre la afirmación errónea que circula.

De acuerdo con la plataforma llamada Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), elaborada con datos de la Secretaría de Economía federal mexicana, el precio promedio del kilo de tortilla en México al 24 de febrero es de 22 pesos.

En años recientes el precio de la tortilla, uno de los productos más consumidos en México, ha registrado aumentos.

Por ejemplo, en comparación con los 14 pesos que costaba el kilo de tortilla en el 2018, al precio actual, el precio producto ha sufrido un incremento de 57%, de acuerdo con datos del SNIIM.

El gobierno mexicano ha dicho que el maíz a nivel internacional ha registrado aumentos en años recientes, lo que ha derivado en el incremento del precio de las tortillas.

A finales de 2022, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, informó de que su administración logró un acuerdo con Maseca para no aumentar los precios de las tortillas al menos hasta febrero de este año.

Sin embargo, Maseca no ha informado oficialmente si ajustará al alza el precio de sus productos tras la expiración del convenio establecido con el gobierno federal.

