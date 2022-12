Click to copy

Influencer de TikTok en México no ha muerto

LA AFIRMACIÓN: La influencer de TikTok, Elán Sara DeFan, murió este 10 de diciembre.



VERIFICACIÓN AP: Falso. A través de sus redes sociales verificadas, la influencer desmintió que haya fallecido.

LOS HECHOS: Una publicación que circula en Twitter y Facebook dicen falsamente que DeFan, popularmente conocida en redes sociales por su primer nombre, “Elán”, falleció este 10 de diciembre.

“Elán” ha cobrado popularidad principalmente en la red social TikTok, donde la también cantante comparte consejos sobre relaciones interpersonales con sus seguidores. También ha sido crítica del presidente mexicando Andrés Manuel López Obrador sobre los cuestionamientos de éste a periodistas.

Usuarios comentaron erróneamente en la publicación como si realmente la influencer, con más de 8,8 millones de seguidores en TikTok, hubiera muerto.

Pero tras la diseminación de la versión errónea en redes sociales, DeFan desmintió el mismo 10 de diciembre a través de su cuenta oficial de Twitter, donde cuenta con casi un millón de seguidores, que haya muerto.

Además, la influencer criticó que se haya diseminado desinformación en torno a ella.

“Si vieron algo en Twitter de que me morí o algún chisme de que me morí, no se preocupen… muchas gracias por sus mensajes, todo está bien”, escribió en una historia en su cuenta de Instagram, donde la siguen más de 4 millones de usuarios.

