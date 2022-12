Legisladores mexicanos no definen incremento al salario mínimo

LA AFIRMACIÓN: El Partido Acción Nacional (PAN) de México volvió a votar en contra del incremento de 20% al salario mínimo para 2023. Tómenlo en cuenta para las próximas elecciones en el Estado de México y Coahuila.



VERIFICACIÓN AP: Falso. El monto del salario mínimo no se define por votación de los legisladores. La Constitución Mexicana y la Ley Federal del Trabajo establecen que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) es quien fija anualmente los salarios en el país. Cecilia Patrón, secretaria general del PAN, confirmó a The Associated Press que el partido no participó en esta decisión.

LOS HECHOS: El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció el 1 de diciembre un incremento del 20% al salario mínimo, que pasa de 172 a 207 pesos diarios y aplicará a partir de enero de 2023.

Acompañado de representantes del gobierno, del sector obrero y empresarial, López Obrador celebró este aumento, que calificó como un “avance muy importante”, y dijo que no afectará la inflación, que se encuentra en 8.14% anual, según cifras oficiales.

Tras este anuncio circularon publicaciones en redes sociales en las que acusan a diputados de oposición por votar en contra de este incremento e invitan a acordarse de esta supuesta decisión en las elecciones estatales en Coahuila y el Estado de México del 2023.

“Que Creen? Acertaron! El PAN volvió a VOTAR en CONTRA del aumento al SALARIO MÍNIMO. Tómenlo en cuenta para las próximas elecciones en el Edo. de México y Coahuila!! (sic)”, dice una de las publicaciones.

Sin embargo, esta afirmación es incorrecta. La Constitución Mexicana y la Ley Federal del Trabajo establecen que una Comisión Nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno fija los salarios mínimos.

Es decir, es el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos quien cada año define la remuneración mínima para los trabajadores en el país, y no los legisladores.

El documento en el que quedó asentado el aumento para 2023 detalla que en la decisión participaron Luis Felipe Munguía, presidente de la Conasami, además de 17 representantes de trabajadores y 17 representantes de los patrones.

Munguía escribió en su cuenta de Twitter que el Consejo de la Conasami votó “por unanimidad” a favor de incrementar la remuneración mínima de los trabajadores en México. AP intentó contactar a Munguía y a la Conasami en busca de comentarios, pero no obtuvo respuesta.

En tanto, Cecilia Patrón, diputada y secretaria general del PAN, dijo en entrevista telefónica con AP que la publicación era falsa, puesto que la decisión sobre el salario mínimo no pasó a las cámaras. En cambio, acusó que era parte de una campaña del partido oficialista Morena en contra de los opositores.

---

Este artículo forma parte del esfuerzo de verificación de datos de The Associated Press para combatir la desinformación que se comparte en línea, e incluye una colaboración con Facebook para identificar y reducir la circulación de noticias falsas que circulan en esta red social.

Aquí encontrarás más información sobre el programa de verificación de datos de Facebook: https://www.facebook.com/help/1952307158131536