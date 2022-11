Click to copy

Video que informa sobre secuestro de periodistas en México no es reciente, es de 2010

LA AFIRMACIÓN: La periodista Denise Maerker, conductora de noticias de Televisa, anunció que no transmitiría su programa porque un grupo de reporteros fue secuestrado.

VERIFICACIÓN AP: Falta contexto. Maerker no hizo esta declaración durante el gobierno actual. El video es de julio de 2010, cuando la conductora y la televisora protestaron porque un grupo de periodistas de la cadena y otros medios fue secuestrado.

LOS HECHOS: Una página de Facebook difundió un video el 11 de noviembre de 2022 en el que la periodista Denise Maerker anuncia que un grupo de periodistas fueron secuestrados, por lo que se suspendía la transmisión del noticiario Punto de Partida.

“No es mucho lo que en este momento le puedo adelantar sobre las circunstancias que nos llevan a cancelar el programa de hoy. Lo que le puedo decir es que el lunes pasado periodistas y reporteros de éste y otros medios de comunicación fueron secuestrados. Emitir un programa en estas circunstancias resulta imposible”, se escucha decir a la conductora.

El video circula sin especificar la fecha de publicación, por lo que usuarios de la red social lo han vinculado al presidente López Obrador y con Morena, el partido que fundó. “Quien los secuestro no serán los de morena por ablar lo que a ellos no les combiene que lo difundan (sic)”, escribió una persona. “López Obrador superdictador me encanta”, dijo otra.

Sin embargo, The Associated Press realizó una búsqueda inversa del mensaje de Maerker y encontró que no se trata de un mensaje reciente, sino de 2010. Otra verificación de AP realizada en 2021 encontró que el mismo video se utilizó entonces, afirmando falsamente que el presidente Andrés Manuel López Obrador había mandado callar a la periodista.

El secuestro sucedió en la ciudad de Gómez Palacio, Durango, en el norte de México en julio de 2010. Días después de que se transmitiera el video original de Maerker, se dio a conocer que fueron liberados los reporteros Óscar Solís, de El Vespertino; Héctor Gordoa, de Televisa; Javier Canales Fernández, camarógrafo de Multimedios Laguna (Milenio TV); y Alejandro Hernández Pacheco, de Televisa Torreón.

Si bien este video es antiguo, la organización Artículo 19 registra que, durante el gobierno de López Obrador (hasta junio de 2022), se han registrado 2,304 ataques a la prensa, de los cuales 34 son casos de periodistas asesinados por su labor.

