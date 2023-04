Click to copy

Departamento del Tesoro de EEUU no investiga por lavado a banco mexicano

LA AFIRMACIÓN: El Departamento del Tesoro estadounidense busca que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México investigue por lavado de dinero al Banco del Bienestar, una entidad estatal. La agencia estadounidense detectó movimientos financieros del Cártel de Sinaloa en el banco mexicano.

VERIFICACIÓN AP: Falso. No existe evidencia de que el Departamento del Tesoro haya emprendido medidas contra el banco mexicano.

LOS HECHOS: Una publicación que circula en Twitter dice erróneamente que el Departamento del Tesoro estadounidense busca que el SAT investigue al Banco del Bienestar y menciona supuestos movimientos financieros del Cártel de Sinaloa en la entidad financiera.

La publicación ha sido compartida por usuarios críticos de la administración del president mexicano, Andrés Manuel López Obrador. El Banco del Bienestar fue creado durante su gobierno.

Sin embargo, The Associated Press no encontró ninguna evidencia de que el Departamento del Tesoro haya emprendido acciones para investigar al Banco del Bienestar.

Además, la publicación no provee ninguna evidencia de que esto sea real.

El usuario que compartió la afirmación errónea incluyó una imagen de un reporte noticioso del 27 de febrero de la filial local de NBC en San Diego como supuesta evidencia de las acciones del Departamento del Tesoro.

Sin embargo, el reporte noticioso habla de acciones del Departamento de Justicia estadounidense en contra de un banquero de la institución estadounidense Wells Fargo que creó cuentas bancarias con nombres ficticios para lavar fondos de un cártel mexicano desde San Diego.

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia difundido el 27 de febrero, el banquero identificado como Leopoldo Lora-Aguilera utilizó su posición en Wells Fargo para lavar los activos a través de 26 cuentas bancarias que creó con identidades falsas.

Sin embargo, en su comunicado la agencia estadounidense, no hizo ninguna referencia al Banco del Bienestarni al SAT, en torno a las acciones sobre el caso de Lora-Aguilera.

Tampoco mencionó ninguna colaboración con el SAT mexicano para desmantelar el esquema de lavado de dinero operado por el banquero de Wells Fargo.

Además, no existen registros periodísticos de que las autoridades estadounidenses y mexicanas investiguen al Banco del Bienestar por supuestas operaciones de lavado de dinero.

Recientemente, en las redes sociales han circulado afirmaciones falsas sobre el Banco del Bienestar que AP ha verificado. Las versiones erróneas comenzaron a circular luego de que Wells Fargo enviara un correo a sus usuarios en el que les indicaba que el banco ya no permitiría enviar remesas hacia México con el Banco del Bienestar.

Sin embargo, aunque el Banco del Bienestar informó que dejaría de recibir remesas internacionales, explicó que otra institución del gobierno mexicano, Financiera para el Bienestar, asumiría esta labor “para evitar la duplicidad de funciones”.

Al momento de la publicación de este artículo, el SAT no había respondido a una solicitud de AP sobre la afirmación falsa que circula.

