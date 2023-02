Click to copy

Advertencia de EEUU a ciudadanos en Rusia no se dio por posible ataque de OTAN

LA AFIRMACIÓN: Estados Unidos pidió a todos sus ciudadanos abandonar Rusia porque anticipan una intervención de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en ese país.



VERIFICACIÓN AP: Falso. De acuerdo con un comunicado emitido por la Embajada estadounidense en Moscú el llamado tiene como objetivo evitar las “detenciones indebidas”. En ningún momento se mencionó un posible ataque de la OTAN.

LOS HECHOS: El pasado 12 de febrero, la delegación diplomática de Estados Unidos en Moscú llamó nuevamente a sus ciudadanos a abandonar Rusia “de inmediato” debido a que corren el riesgo de ser hostigados y detenidos arbitrariamente.

De acuerdo con un comunicado disponible en la web de la embajada estadounidense los ciudadanos deben ser cautelosos, pues la capacidad del gobierno de los Estados Unidos para brindar servicios a sus ciudadanos en Rusia está severamente limitada.

The Associated Press revisó el documento oficial y no encontró ninguna información relacionada a un posible ataque por parte de la OTAN en territorio ruso.

Sin embargo, en Facebook, circula una publicación que asegura falsamente que la advertencia de Estados Unidos está ligada a un posible ataque de la organización internacional.

“¡Urgente! EEUU Pide A Todos Sus Ciudadanos Abandonar Rusia Anticipan Intervención De La Otan”, dice un mensaje que acompaña un video cuya portada señala: “Anticipan lo peor. Deben irse de inmediato. Intervención de la OTAN”.

Pero el llamado de la embajada estadounidense se hizo para prevenir a ciudadanos estadounidenses de detenciones y hostigamientos, pero no de un posible ataque de la OTAN.

“No viaje a Rusia debido a las consecuencias impredecibles de la invasión a gran escala no provocada de Ucrania por parte de las fuerzas militares rusas, el potencial de hostigamiento y la selección de ciudadanos estadounidenses para su detención por parte de los funcionarios de seguridad del gobierno ruso, la aplicación arbitraria de la ley local, vuelos limitados hacia y desde Rusia, la capacidad limitada de la Embajada para ayudar a los ciudadanos estadounidenses en Rusia y la posibilidad de terrorismo”, dice el comunicado disponible en la web de la embajada estadounidenses en Moscú.

El documento agrega que los ciudadanos estadounidenses que residan o viajen en Rusia deben partir de inmediato, pues corren el riesgo de ser objeto de “detenciones indebidas”.

“La capacidad del gobierno de los EEUU para brindar servicios de rutina o de emergencia a los ciudadanos estadounidenses en Rusia está severamente limitada, particularmente en áreas alejadas de la Embajada de los EEUU en Moscú, debido a las limitaciones del gobierno ruso en los viajes para el personal y el personal de la embajada, y la suspensión continua de operaciones, incluidos los servicios consulares, en los consulados de los Estados Unidos”, dice el comunicado oficial.

El video tampoco muestra ninguna evidencia de que un ataque de la OTAN vaya a ocurrir. Únicamente se menciona que algunos países aliados están discutiendo enviar aviones de combate a Ucrania.

AP reportó el 31 de enero que Ucrania recibió el apoyo de las naciones bálticas y de Polonia en su búsqueda por obtener aviones de combate occidentales.

El pasado 8 de febrero el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, pidió apoyo occidental para su país en visitas sorpresivas a Gran Bretaña, donde requirió aviones de combate para luchar contra los invasores rusos en un discurso ante el Parlamento del Reino Unido, y luego a París, donde cenó con los mandatarios de Francia y Alemania en el Palacio del Elíseo, reportó AP.

