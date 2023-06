Click to copy

ONU no declaró que todo ser humano será controlado por una Identificación digital global

LA AFIRMACIÓN: El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, declaró recientemente que como parte de una visión para la cooperación global en la Cumbre del future, que se realizará del 22 al 23 de septiembre en 2024, se anunciará la aplicación de una identificación digital global.

VERIFICACIÓN AP: Falso. La publicación tergiversa un anuncio que hizo Guterres el pasado 5 de junio en el que expuso tres vías para evitar un colapso social, financiero y medioambiental en el futuro. Pero en dicha comunicación, no habló sobre la aplicación de una identificación digital global.

LOS HECHOS: Una publicación compartida ampliamente en Facebook asegura: “ATENCIÓN ATENCIÓN ATENCIÓN UNA SOLA IDENTIFICACIÓN GLOBAL PARA GOBERNARNOS A TODOS”. El mensaje incluye un video en el que un hombre asegura que todos somos gobernados por internet y que, por ello, de alguna manera ya poseemos una identificación digital con la que se nos vigila y controla.

Posteriormente, señala que el secretario general de la ONU ha declarado que la visión para la cooperación global será decidida en la Cumbre del Futuro que se realizará en septiembre del 2024. Según el individuo del video, Guterres instruirá al mundo a reformar la arquitectura internacional financiera y así controlar todas las finanzas del mundo. “Por eso se está hablando de la moneda digital, de la criptomoneda y están hablando ahora mismo de desaparecer el billete el papel para que todos estemos controlados por un sistema digital”, comenta.

El hombre también señala que Guterres ha declarado que en la Cumbre del Futuro se anunciará que “todo ser humano estará bajo un total y completo control digital; la identificación digital para gobernarlos a todos y controlar al mundo”.

Pero el video no muestra ninguna evidencia de que Guerres haya dicho eso. Solo muestra al narrador haciendo esas afirmaciones. The Associated Press tampoco encontró reportes oficiales o mediáticos que confirmen que el secretario general de la ONU haya pronunciado esas palabras.

Lo que sí existe es un comunicado publicado el 5 de junio en la web de la ONU en el que Guterres propone formas de corregir “errores históricos” mediante un sistema financiero operativo que apoye la sostenibilidad. Entre otras medidas, propone ir más allá del Producto Interior Bruto como indicador económico ya que éste “ignora u oculta la complejidad del desarrollo sostenible”.

En ningún momento habla de “controlar las finanzas del mundo” o de eliminar la moneda física y sustituirla con una digital.

El titular de la ONU también destacó la necesidad de que los gobiernos se unan a un Pacto Mundial Digital para reducir los riesgos de tecnologías como la inteligencia artificial, los vídeos ultrafalsos y la bioingeniería, así como que se identifiquen las formas de aprovechar sus beneficios para el bien de la humanidad.

Para lograrlo, Guterres propone tres acciones diferentes: una visión de la cooperación digital centrada en la humanidad, sin dejar a nadie atrás; establecer propuestas sobre cómo lograr ese pacto y realizar un seguimiento sostenido de la gobernanza digital. No menciona nada sobre establecer una identificación digital global.

AP contactó a la oficina de prensa de la ONU en busca de un comentario, pero no obtuvo respuesta inmediata.

De acuerdo con la ONU, durante la Cumbre del Futuro los estados miembros estudiarán la manera de sentar las bases de una cooperación mundial más eficaz que pueda hacer frente a los retos actuales y a las nuevas amenazas de ahora en adelante.





