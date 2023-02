Click to copy

Anuncio de Biden sobre economía en EEUU no es reciente

LA AFIRMACIÓN: Recientemente el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció la recuperación económica del país.

VERIFICACIÓN AP: Falso. La publicación hace referencia a los comentarios del presidente Biden sobre el informe de empleos de mayo de 2022 no a una declaración reciente.

LOS HECHOS: Una publicación compartida en Facebook señala falsamente que Biden hizo un anuncio reciente sobre la recuperación económica de Estados Unidos.

“Últimas noticias EEUU, BIDEN NUEVO ANUNCIO”, dice el mensaje que acompaña un video en el que un narrador señala: “Estados Unidos. Joe Biden anuncia la recuperación económica. ¿Será que las medidas de Biden están funcionando contra la inflación, escasez y las fuertes advertencias de que se vendrá una terrible recesión económica de Estados Unidos?”.

Pero las imágenes que se presentan en el video corresponden a unas declaraciones que el mandatario estadounidense emitió el 3 de junio de 2022.

Ese día, Biden habló sobre el informe de empleos de mayo de 2022 en el Centro de convenciones de la playa de Rehoboth en Delaware.

El mandatario calificó el reporte como “excelente”, señaló que en ese momento el desempleo había permanecido en un mínimo de 3.6% y habló sobre lo que su administración estaba haciendo para reducir los costos para las familias estadounidenses.

Cuando asumí el cargo, hace unos 16 meses, la economía se había estancado y el COVID estaba fuera de control.

“Hoy, gracias al plan económico y al plan de vacunación que puso en marcha mi administración, Estados Unidos ha logrado la recuperación más sólida de la historia moderna a solo dos años de la peor crisis económica desde la Gran Depresión”, dijo el presidente Biden. El mercado laboral es el más fuerte desde justo después de la Segunda Guerra Mundial”.

También informó que en mayo de 2022 se habían creado otros 390.000 nuevos puestos de trabajo, elevando el total desde que asumió el cargo a 8,7 millones de nuevos puestos de trabajo.

El 3 de febrero de 2023, Biden informó que en enero se crearon 517.000 empleos y la tasa de desempleo cayó a 3,4%, lo cual demostraba con “claridad cristalina” que el “coro de detractores” se equivoca.

“Aquí es donde estamos: el crecimiento de empleos más grande de la historia”, agregó Biden. “En pocas palabras, yo diría que el plan económico de Biden funciona”.

Los republicanos, por su parte, dicen que el presupuesto billonario de Biden es responsable de la alta tasa de inflación y el aumento de los precios de la gasolina y los alimentos.

La mayoría de la gente en Estados Unidos da por sentado que el país ya está en recesión, pero personalmente se sienten bien.

Apenas el 24% considera que la economía nacional se encuentra bien y el 76% dice que las condiciones son malas, según una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Al mismo tiempo, el 57% dice que su situación personal es buena.

