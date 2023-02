Gobierno mexicano no dijo que confiscará departamento en EEUU de comunicador

LA AFIRMACIÓN: Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, anunció que confiscará un departamento del comunicador Carlos Loret de Mola en Estados Unidos.



VERIFICACIÓN AP: Falso. La UIF no ha anunciado que confiscará bien inmueble alguno de Loret de Mola y no tiene atribuciones para hacerlo, confirmó la dependencia a The Associated Press. Estas publicaciones tergiversan un mensaje que dio Pablo Gómez en una conferencia de prensa.

LOS HECHOS: Usuarios de redes sociales afirman que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda confiscará un departamento en Miami, Florida, supuestamente propiedad de Carlos Loret de Mola, un comunicador que es constantemente criticado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“ULTIMAHORA Decomisará departamento en Miami la #UIF de Loret de Mola, lo acaba de mencionar @PabloGomez1968. Este departamento así lo detectó la UIF, se compró con un pago que le hizo García Luna, a Loret @CarlosLoret”, comentó un usuario de Twitter.

“UIF va por el departamento de Loret de Mola”, indicó una página de Facebook, junto con un video que acumula 111 mil visualizaciones.

Pero esta información es errónea: Ante una consulta de AP vía Whatsapp, el área de prensa de la UIF indicó que Gómez no hizo tal anuncio y que no tiene facultades para hacer el decomiso.

Una búsqueda en Google tampoco encontró que algún medio de comunicación haya mencionado que la dependencia inició un proceso legal relacionado con los bienes del comunicador.

Las publicaciones surgieron tras un mensaje del titular de la UIF del 9 de febrero , cuando informó sobre la demanda que el gobierno mexicano presentó en 2021 en Florida para recuperar activos de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad acusado de recibir sobornos para apoyar a grupos del crimen organizado.

Gómez difundió una lista de propiedades en Estados Unidos y otros bienes que vinculó con García Luna y que supuestamente se obtuvieron con recursos públicos del país.

Entonces, usuarios de redes sociales utilizaron su exposición para afirmar que uno de los inmuebles pertenece a Loret de Mola y que además será confiscado.

Sin embargo, la UIF no tiene atribuciones para confiscar directamente los bienes inmuebles. Roberto Colín Mosqueda, integrante de la Comisión Técnica Fiscal 2 del Colegio de Contadores Públicos de México, explicó a AP que puede presentar denuncias ante las autoridades y congelar cuentas, pero no decomisar propiedades sin un proceso legal.

López Obrador ha dicho en varias ocasiones que Loret de Mola posee varios departamentos en Miami, lo cual ha sido negado por el comunicador, quien acusa una campaña en su contra.

