Cascos azules de la ONU no atacaron a Rusia

LA AFIRMACIÓN: Cascos azules de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) atacaron a Rusia, nación que fue expulsada del consejo de seguridad del organismo internacional.



VERIFICACIÓN AP: Falso. No existe evidencia de que los cascos azules hayan sido desplegados en contra de Rusia. Tampoco Rusia ha sido expulsada del consejo. La normativa que regula el consejo de la ONU no contempla la expulsión de un miembro permanente de éste, como lo es Rusia, que además tiene poder de veto en el cuerpo de la ONU.

LOS HECHOS: Tras la invasión de Rusia a Ucrania el 24 de febrero de 2022, en las redes sociales han circulado afirmaciones falsas en torno al conflicto que The Associated Press ha verificado.

Por ejemplo, un video que circula en Facebook dice erróneamente que la ONU desplegó oficiales de sus fuerzas de paz, denominadas cascos azules, para atacar a Rusia.

También dice falsamente que Rusia fue expulsada del consejo de seguridad del organismo internacional.

Pero, en primer lugar, la ONU no ha desplegado sus fuerzas de paz en contra de Rusia. The Associated Press no encontró ninguna evidencia en las comunicaciones oficiales del organismo internacional de que ésto haya ocurrido.

Un mapa digital disponible en el sitio de las operaciones para mantener la paz llevadas a cabo por las fuerzas militares de la ONU muestra que éstas se encuentran desplegadas en 12 sitios a nivel mundial, pero no en Rusia.

Entre las regiones donde se encuentran desplegados cascos azules están África Central, el sur de Sudán y el Líbano, de acuerdo con el sitio oficial de la ONU.

Tampoco Rusia ha sido expulsada del consejo de seguridad. La normativa que regula el consejo no contempla mecanismos para remover a un miembro permanente del consejo como Rusia.

De acuerdo con un análisis difundido por el profesor visitante del Departamento de Estudios sobre Guerra del King’s College de Londres, Andrew MacLeod, el poder de veto de Rusia como miembro permanente impide que éste sea expulsado del consejo.

“No existe un mecanismo escrito en la carta de la ONU para remover a un miembro permanente del consejo de seguridad. La palabra ‘permanente’ fue escrita con ese fin”, dice el análisis.

Además, Rusia ocupó la presidencia del consejo durante el mes de abril. La posición es rotada entre los 15 miembros del consejo por mes en orden alfabético. Rusia, China, Francia, Reino Unido y Estados Unidos son los miembros permanentes del consejo.

Tampoco existen registros periodísticos sobre el supuesto ataque de los cascos azules ni la expulsión de Rusia del consejo.

Al momento de la publicación de este artículo, la ONU no había respondido a una solicitud de AP sobre las afirmaciones falsas que circulan.

Este artículo forma parte del esfuerzo de verificación de datos de The Associated Press para combatir la desinformación que se comparte en línea, e incluye una colaboración con Facebook para identificar y reducir la circulación de noticias falsas compartidas en esta red social.

