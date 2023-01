Click to copy

Autoridades de Perú no reportaron detenciones por incendio de edificio en Lima

LA AFIRMACIÓN: La radiodifusora Exitosa de Perú informó que Jesús Andrés Luján Carrión provocó el incendio en un edificio cercano a la Plaza San Martín del centro histórico durante las protestas del 17 de enero.

VERIFICACIÓN AP: Falso. Jesús Andrés Luján Carrión es un creador de contenido digital y no fue detenido por participar en la protesta se la semana pasada. El medio de comunicación Exitosa aclaró en sus redes sociales que no reportaron esta supuesta detención y que se trataba de información falsa; las autoridades no reportaron detenciones durante ese día.

LOS HECHOS: Miles de peruanos protestaron el jueves en la capital del país para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y apoyar a su antecesor, Pedro Castillo, quien fue destituido en diciembre, reportó The Associated Press.

La noche del 19 de enero, un edificio cerca de la zona de las manifestaciones se incendió. El jefe de los bomberos, Luis Ponce, dijo entonces que desconocía el origen del incendio y si tenía alguna relación con las protestas. Añadió que no se registró ninguna víctima ni heridos.

La Policía Nacional de Perú difundió un video en el que se aprecia este incendio cercano al centro histórico del país y llamó a la población a mantenerse alejada.

En este contexto, publicaciones en redes sociales difunden una imagen en la que aparece la identidad gráfica de la emisora Exitosa de Perú y se afirma que un hombre llamado Jesús Andrés Luján Carrión fue detenido por provocar el incendio.

“ÚLTIMO MINUTO. SUJETO IDENTIFICADO COMO JESÚS ANDRÉS LUJAN CARRIÓN PROVOCO INCENDIO EN EDIFICIO CERCA A PLAZA SAN MARTÍN”, dice una imagen que circula en Facebook.

Sin embargo, es falso que esa persona haya sido detenida. Este nombre corresponde a un creador digital que utiliza el sobrenombre de Sideral y quien ha seguido haciendo transmisiones en vivo de videojuegos, a pesar de la supuesta detención.

En tanto, la cuenta oficial de la emisora Exitosa de Perú publicó en Facebook que la imagen utilizaba su logotipo para afirmar que Andrés Luján había iniciado el incendio, pero “queremos precisar que esta publicación es falsa”.

AP revisó en los canales oficiales de la policía peruana, así como del ministerio del Interior, y no encontró registro de alguna detención relacionada con el incendio, ni tampoco la imagen que utiliza la publicación que circula en Facebook.

