Coalición de candidata en el Estado de México no se desintegró

LA AFIRMACIÓN: Último minuto. Se rompe alianza de Alejandra del Moral, candidata del PRI-PAN-PRD-NAEM para las elecciones del Estado de México.

VERIFICACIÓN AP: Falso. La coalición partidista no se ha desintegrado, confirmó el equipo de prensa de Del Moral a The Associated Press. Los líderes de los cuatro grupos políticos no han informado sobre alguna ruptura.

LOS HECHOS: Una publicación que se comparte en Facebook a días de los comicios en el Estado de México afirma que se rompió la coalición integrada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Nueva Alianza Estado de México (NAEM), que postuló a Alejandra del Moral.

“¡D E B A S T A D A D3L M0RAL! DE ULTlM0 MlNUT0 SE R0MPE LA COALlCl0N EN ESTAD0 DE MEXlC0 (sic)”, dice el mensaje compartido este martes, que incluye un video que acumula 142.000 visualizaciones.

En la grabación, una persona aplaude a Delfina Gómez, rival de Del Moral, y asegura que “la está rompiendo en el estado de México. Actualmente muchas de las encuestas la consideran con casi 20 puntos de diferencia”.

Posteriormente, muestra dos videos compartidos el domingo en redes sociales que muestran un enfrentamiento entre personas que visten de amarillo, color representativo del PRD, y personas con camisetas rojas, representativas del PRI, previo al evento de cierre de campaña de Del Moral, en Toluca, Estado de México.

Sin embargo, estos videos no muestran una desintegración de la alianza, como dice el video. AP hizo una revisión de las redes sociales de los partidos integrantes y, hasta el 31 de mayo, último día en que la ley les permite hacer campaña, los cuatro expresaron su respaldo a Del Moral.

Tampoco hay información de parte del Instituto Electoral del Estado de México, sobre cambios en las candidaturas.

En respuesta a una consulta de AP, su equipo de comunicación confirmó que no hay ruptura en la alianza y que se presentarán de forma regular a las elecciones del domingo.

La próxima gobernadora del estado de México, el más poblado del país, saldrá de la pugna electoral entre dos mujeres: Del Moral, por el PRI, que ha gobernado la entidad durante 94 años y Gómez, aliada del presidente Andrés Manuel López Obrador.

