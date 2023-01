Click to copy

Médico mexicano no “inventó” cura para la diabetes

LA AFIRMACIÓN: Un médico mexicano está en peligro porque descubrió la cura para la diabetes, lo cual ha afectado a las grandes farmacéuticas.

VERIFICACIÓN AP: Falso. La persona que aparece en el video es Hugo López-Gatell, subsecretario de salud del gobierno mexicano, quien no ha promocionado algún medicamento como cura para la diabetes. La publicación redirecciona a un portal que suplanta la imagen de Facebook y vende un suplemento alimenticio.

LOS HECHOS: Una publicación que circula en redes sociales afirma que un médico mexicano inventó una cura para la diabetes y que ahora está en peligro porque reveló “el fraude de las farmacias que robaban a las personas” con esta enfermedad.

La página lleva a un sitio web que suplanta la página oficial de Hugo López-Gatell, subsecretario de salud mexicano, a quien presenta erróneamente como “Especialista del Departamento de Endocrinología” y ofrece un registro para la venta de la supuesta cura, que en realidad es un suplemento alimenticio.

En los comentarios de la publicación, personas usuarias de la red social preguntaron por el costo, aunque otros alertaron de que se trataba de un fraude.

Hasta el momento, la diabetes es una enfermedad crónica que no tiene cura, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés).

Datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) ubican esta enfermedad como la tercera causa de muerte en México, con un total de 140.729 defunciones durante el 2021.

The Associated Press revisó las cuentas oficiales de las redes sociales de López-Gatell y no encontró ninguna promoción sobre un medicamento para la diabetes ni otras publicaciones que aparecen en el sitio apócrifo.

Una búsqueda en Google tampoco llevó a ningún trabajo del funcionario relacionado con la cura de la diabetes, aunque en conferencias de prensa sí ha llamado a llevar una buena alimentación para evitarla, pues es una de las comorbilidades relacionadas con los fallecimientos por COVID.

En octubre de 2021, el doctor Alejandro Macías, comisionado de Influenza del gobierno mexicano para la epidemia de influenza de 2009, denunció que su imagen estaba siendo utilizada para promocionar este suplemento alimenticio.

AP contactó a la oficina de prensa de la Secretaría de Salud vía Whatsapp y ésta indicó que se trata de información falsa.

