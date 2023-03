Diputado de oposición no pidió a presidente mexicano doblegarse ante Trump

LA AFIRMACIÓN: Santiago Creel, diputado por el Partido Acción Nacional (PAN), pidió al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador doblegarse ante el expresidente estadounidense Donald Trump en un video que compartió en redes.

VERIFICACIÓN AP: Falso. El funcionario mexicano criticó la respuesta del presidente López Obrador a representantes estadounidenses republicanos que proponen que el ejército de Estados Unidos combata a los cárteles de droga en territorio mexicano.

LOS HECHOS: En un video compartido en redes el pasado 19 de marzo, Creel, quien también es el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, expresó que López Obrador “es un pésimo presidente” ya que su estrategia de seguridad no ha funcionado y a quien lo critica sólo le responde con insultos pues no tiene respuestas.

“Ahora le tocó a nuestros vecinos (Estados Unidos). Sí, se pasaron (en referencia a la propuesta de enviar al ejército estadounidense a territorio mexicano para combatir a los cárteles mexicanos), pero un presidente no se pone en el callejón de los trancazos”, dijo el diputado.

Posteriormente, Creel explicó que “lo que hace un buen presidente” es manifestarse en contra de la intervención, pero a favor de “unir esfuerzos” y no debe “responder a dos o tres congresistas”.

The Associated Press revisó el video en su totalidad y confirmó que en su video el funcionario promovió el diálogo, no pidió a López Obrador doblegarse ante nadie. En la grabación no se menciona a Trump.

Una publicación compartida en Facebook asegura incorrectamente que Creel pidió a López Obrador “arrodillarse ante Trump”. El video, cuya portada dice: “Defienden a los EU. Es un traidor” y que se incluye en la publicación muestra a un conductor asegurando que Creel salió a defender “a los republicanos que no piden, exigen a (Joe) Biden una invasión militar en nuestro país”.

La grabación incluye un fragmento del video que Creel compartió en sus redes el domingo y el fragmento de la conferencia de López Obrador del pasado 7 de marzo.

El conductor agrega que Marjorie Taylor Greene, representante republicana que ha promovido la intervención del ejército, es una gran defensora de Trump.

Pero el funcionario no defendió ni a Trump ni a los republicanos que hicieron la propuesta de enviar al ejército a México a combatir a cárteles de la droga, lo que hizo fue criticar la forma en la que el presidente mexicano les respondió a los representantes estadounidenses y planteó que el diálogo y la unión de esfuerzos debió ser la respuesta.

“Estados Unidos vive una crisis de salud por el alto consumo de fentanilo, nosotros vivimos una crisis de violencia en inseguridad como nunca antes vista. En vez de insultarlos, amenazarlos, que no sería mejor que se ponga a dialogar, cuando claramente es un problema de ambas naciones. Allá mueren por sobredosis y aquí se acribillan a balazos. Aprenda que hasta en diplomacia hasta para pelearse y mentarse la madre hay que tener estilo y saber cuándo hacerlo”, dijo el diputado Creel.

A principios de marzo se registró el secuestro de cuatro estadounidenses en el estado mexicano de Tamaulipas y el posterior hallazgo de dos de ellos asesinados, uno herido y una mujer ilesa.

A raíz de esto, tanto medios de comunicación como políticos estadounidenses han criticado la estrategia de seguridad de la actual administración mexicana. Incluso representantes y senadores republicanos han planteado que el ejército estadounidense combata a los cárteles mexicanos, aun cuando éstos se encuentren en territorio mexicano.

Por su parte, tanto el presidente mexicano como la Secretaría de Relaciones Exteriores han expresado un rotundo rechazo a la propuesta.

El 7 de marzo, López Obrador dijo: “No estamos nosotros permitiendo que intervengan de ningún país extranjero sobre asuntos que sólo corresponden a los mexicanos. Nosotros no nos metemos a ver qué hacen las bandas en Estados Unidos que distribuyen el fentanilo o cómo se distribuye la droga en Estados Unidos”, comentó el mandatario. “Nosotros no vamos a permitir intervencionismos de ningún país extranjero. México no es colonia, no es protectorado de ningún gobierno extranjero”.

Dicha postura fue reiterada el 9 de marzo cuando el presidente mexicano expresó: “Nosotros no vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero, mucho menos el ingreso de Fuerzas Armadas”. Luego detalló que la iniciativa es una “ofensa para el pueblo de México”, para su independencia y para su soberanía.

Tanto la Casa Blanca como la embajada de Estados Unidos en México han rechazado la propuesta de los republicanos .

