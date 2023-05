Click to copy

Click to copy

Video no muestra explosión de volcán en México, se grabó en Indonesia en 2018

LA AFIRMACIÓN: Video exhibe una explosión reciente del volcán Popocatépetl en México.

VERIFICACIÓN AP: Falso. El video no corresponde a explosiones del volcán Popocatépetl. La grabación circula desde 2018 en Youtube, y Martín Rietze, el fotógrafo que lo subió a la plataforma, dijo entonces que muestra al Anak Krakatoa, un volcán en Indonesia.

LOS HECHOS: El video de una explosión del volcán Anak Krakatoa que se difundió en 2018 es utilizado en redes sociales para afirmar erróneamente que exhibe la actividad volcánica del Popocatépetl en México de 2023.

“Impresionante el volcán Popocatépetl esta noche. Recuerda estar al pendiente de las autoridades sobre la actividad volcánica del Popocatépetl”, dice una publicación de Facebook que difundió el clip y acumula 3,2 millones de reproducciones.

“Esta imagen del volcán Popocatépetl es impresionante, creo que los Aztecas pensarían que Don Goyo (el sobrenombre del volcán) está enojado y protestando por todo lo que está pasando en México y seguro ya hubiesen sacrificado a más de uno para calmarlo”, dice un mensaje difundido en Twitter junto con el video.

Las publicaciones se difunden mientras la zona aledaña al volcán Popocatépetl, ubicado a unos 70 kilómetros (45 millas) al sureste de la Ciudad de México, mantiene una alerta de “actividad intermedia a alta” por algunas explosiones, fumarolas y caída leve de cenizas e indica que la población debe estar preparada para una posible evacuación.

Sin embargo, el video no muestra la actividad de este volcán. The Associated Press hizo una búsqueda inversa de los fotogramas del video y encontró reportes de medios de comunicación que en 2018 compartieron un video similar, afirmando que era una explosión del Anak Krakatoa, en Indonesia.

A partir de ese video, AP hizo una búsqueda con Google y encontró otro clip de Youtube, titulado “Krakatau at night”, que tiene el mismo fragmento que se difunde actualmente, en el minuto 2:42 .

El video fue subido al canal de Youtube de Martin Rietze, un realizador audiovisual especializado en volcanes y montañas. Según la descripción de éste, la grabación tiene erupciones del Anak Krakatoa, tomadas del 24 al 26 de octubre del 2018. Rietze también compartió el video en Facebook en noviembre del mismo año.

La silueta del volcán que aparece en este video coincide con la que muestran fotografías del Krakatoa en el archivo fotográfico de AP.

Aunque AP intentó contactar con Rietze por correo electrónico y redes sociales para obtener comentarios, no obtuvo respuesta inmediata.

La actividad en el volcán, conocido también como “El Popo” , se incrementó durante la última semana con grandes columnas de ceniza, gases y material incandescente, que obligó al gobierno a que aumentara el domingo el nivel de alerta y se cerraran escuelas en decenas de municipios de tres estados.

---

Este artículo forma parte del esfuerzo de verificación de datos de The Associated Press para combatir la desinformación que se comparte en línea, e incluye una colaboración con Facebook para identificar y reducir la circulación de noticias falsas compartidas en esta red social.

Aquí encontrarás más información sobre el equipo de verificación de la AP y sobre el programa de verificación de datos de Facebook: https://www.facebook.com/help/1952307158131536 .