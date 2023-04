Click to copy

La NASA no advirtió que un eclipse dejará sin luz a la Tierra por cuatro días

LA AFIRMACIÓN: La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) advirtió que un “eclipse galáctico” dejará a la Tierra sin luz durante cuatro días en agosto de 2023.

VERIFICACIÓN AP: Falso. No hay registro de que la NASA haya hecho tal anuncio y la agencia confirmó en un correo enviado a The Associated que se trataba de información falsa que circula desde hace una década.

LOS HECHOS: Un video ampliamente difundido en Facebook afirma que, de acuerdo con un supuesto comunicado de la NASA, en agosto ocurrirá un “eclipse galáctico” que dejará a la Tierra sin luz durante cuatro días seguidos.

“Está circulando una noticia en internet bastante sorprendente, la cual dice que en agosto la Tierra quedará en una oscuridad total por un tiempo de cuatro días”, dice una voz del clip que además afirma que este suceso ocurre cada 26.000 años.

En la sección de comentarios, algunos usuarios de la red social debatieron si el llamado eclipse galáctico era un fenómeno natural o implicaría el fin del mundo.

Sin embargo, esta información es falsa. AP realizó una búsqueda en las redes sociales y las páginas web de la NASA y no encontró evidencia del anuncio sobre el eclipse galáctico o los tres días de oscuridad para agosto de 2023. Tampoco hay reportes de medios de comunicación en los que se informe sobre el suceso.

En respuesta a una consulta de AP por correo electrónico, el área de prensa de la NASA confirmó que “la NASA no ha hecho ninguna declaración con esa falsa alegación. Un bulo viral similar ha estado circulando por internet durante más de una década”.

AP encontró que en 2012 un usuario de Twitter preguntó: “¿Es cierto que entraremos en un cinturón de fotones y estaremos en total oscuridad durante tres días?“. La agencia contestó entonces que “no son ciertos los rumores de que la Tierra se dirige a ‘tres días de oscuridad’ a finales de este mes”.

El video con desinformación se difunde en el contexto de un eclipse solar que se percibió el jueves pasado en algunas zonas de Australia, Indonesia y Timor Oriental.

Según el reporte de AP , Henry Throop, astrónomo de la NASA y asistente al evento, señaló: “Sólo dura un minuto, pero pareció mucho tiempo. No se puede ver otra cosa así. Simplemente fue increíble. Espectacular”.

El 8 de abril de 2024 tendrá lugar un eclipse solar total que podrá ser visto en México, Estados Unidos y Canadá, y durará cuatro minutos y medio.

