Click to copy

Click to copy

La Interpol no ha emitido ficha roja contra ministro colombiano

LA AFIRMACIÓN: La Policía Internacional (Interpol) emitió una ficha roja contra el Ministro de Defensa de Colombia, Iván Velázquez, para lograr su captura.



VERIFICACIÓN AP: Falso. La Interpol no ha emitido una ficha roja contra Velázquez.

LOS HECHOS: Colombia y Guatemala quedaron en medio de una fuerte tensión diplomática en enero luego de que el país centroamericano anunciara que emprenderá acciones legales contra Velásquez, quien lideró en Guatemala una comisión anticorrupción.

Tras la declaración del gobierno guatemalteco, el presidente colombiano Gustavo Petro respaldó de inmediato a su ministro y la noche del lunes llamó a consultas a la embajadora en Guatemala, Victoria González Ariza.

“Jamás aceptaré la orden de captura de nuestro ministro Velásquez. Demostró luchar contra la corrupción y no permitiremos que la corrupción lo persiga”, agregó Petro desde su cuenta de Twitter.

Valásquez fue designado en 2013 para presidir la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICG), un organismo de las Naciones Unidas que llevó a juicio a tres expresidentes e indagó actos de corrupción de cientos de funcionarios de gobiernos, jueces y empresarios.

El 16 de enero, el fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche declaró que la “Fiscalía Especial Contra la Impunidad emprenderá acciones legales” para que Velásquez “responda por sus actos ilegales y abusivos” al frente de la CICIG en un supuesto caso de corrupción relacionado con la constructora brasileña Odebrecht.

Tras las tensiones, en las redes sociales han circulado afirmaciones erróneas sobre el conflicto entre ambos países.

Por ejemplo, una publicación que circula en Twitter muestra la imagen de una supuesta ficha roja de captura de la Interpol a un lado de una foto de Velázquez para decir erróneamente que la agencia internacional ordenó la captura del ministro colombiano.

Pero al hacer búsquedas en el banco oficial de datos de la Interpol, que despliega las fichas de captura emitidas por la agencia contra individuos a nivel global, The Associated Press corroboró que ésta no ha sido emitida.

AP tampoco encontró registros periodísticos de que la Interpol haya ordenado la captura del funcionario colombiano.

---

Este artículo forma parte del esfuerzo de verificación de datos de The Associated Press para combatir la desinformación que se comparte en línea, e incluye una colaboración con Facebook para identificar y reducir la circulación de noticias falsas que circulan en esta red social.

Aquí encontrarás más información sobre el programa de verificación de datos de Facebook: https://www.facebook.com/help/1952307158131536