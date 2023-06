Presidente mexicano no desveló información que perjudica a senadora

LA AFIRMACIÓN: Durante la conferencia de prensa presidencial realizada en el Palacio Nacional el pasado 12 de junio, el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, exhibió información que perjudicó a la senadora del Partido Acción Nacional (PAN) Xóchitl Gálvez.

VERIFICACIÓN AP: Falso. El mandatario no desveló información nueva que perjudique a Gálvez durante su conferencia, solo habló sobre las diferencias de su administración con el partido al que pertenece la senadora y usó información que es pública para reiterar su postura.

LOS HECHOS: Una publicación compartida en Facebook señala: “Sobre el bloque conservador en el que está Xochitl Gálvez. #AMLO termina con Xochitl Galvez al exhibir tremenda información”.

El mensaje acompaña un video en donde se muestra el fragmento de la conferencia de prensa que López Obrador realizó el 12 de junio. En el encuentro con medios el mandatario señaló que Gálvez es parte de un partido que votó en contra de convertir en derecho constitucional la pensión a adultos mayores.

Mencionó que es parte de un “bloque conservador” que está “en contra de la gente humilde” y añadió que diputados de su partido votaron en contra de que la pensión a los adultos mayores se convirtiera en un derecho.

“Se emitieron 335 votos a favor, 54 en contra y cuatro abstenciones. Todos los votos en contra, 46, del PAN, todos”, dijo el mandatario mexicano mientras enseñaba una lista con los nombres de los legisladores.

En esa lista no aparece Gálvez, pues ella es senadora, no diputada, y el mandatario tampoco menciona que ella haya votado en contra de esta iniciativa. De hecho, Gálvez votó a favor de ésta en el Senado en su momento y se lo reiteró al presidente cuando este dijo incorrectamente en diciembre de 2022 que Gálvez iba a quitar el apoyo a los adultos mayores.

Más allá de esto el presidente no desveló una información nueva que se diera a conocer en la conferencia de prensa de ese día y que “terminara” con Gálvez o que la perjudicara de alguna manera. The Associated Press revisó la conferencia en su totalidad y no encontró ninguna revelación sobre Gálvez como se asegura falsamente.

El mismo 12 de junio, la senadora Gálvez intentó entrar a la conferencia presidencial luego de haber ganado un amparo que le garantiza el derecho de réplica en la conferencia diaria también conocida como “mañanera” por las declaraciones inexactas del presidente hechas en diciembre, pero el acceso le fue negado.

Al ser cuestionado sobre si acataría la orden de un juez que le concedió un amparo a Gálvez para tener su derecho de réplica, Obrador se negó y habló sobre “el bloque conservador” al que, según él, pertenece la senadora. Agregó que Gálvez solo buscaba publicidad porque busca ser jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Ante la negativa de López Obrador de recibirla, la senadora aseguró que el mandatario “se encierra en su palacio porque le tiene miedo a las mujeres”. Luego añadió: “Yo no provoqué esto, yo no le dije que dijera mentiras sobre mí en la mañanera”.

---

