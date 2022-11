Actor mexicano no tuiteó a favor de iniciativa de reforma electoral

LA AFIRMACIÓN: El actor mexicano Damián Alcázar tuiteó que la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador haría feliz al pueblo de México.

VERIFICACIÓN AP: Falso. El actor ha reiterado a The Associated Press que no tiene cuentas en ninguna red social, por lo que no pudo haber difundido el tuit.

LOS HECHOS: López Obrador envió a finales de abril pasado una propuesta de reforma electoral a través de la cual asegura que busca transformar y depurar el sistema electoral mexicano.

López Obrador ha dicho que la propuesta también busca reducir el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) y evitar los “fraudes electorales” que dice que se han cometido en el pasado.

El presidente ha dicho esto pese a que la actual directiva del organismo es la que ha avalado los procesos electorales de los últimos años en los que el partido del mandatario ha resultado vencedor.

Sin embargo, críticos y analistas sostienen que la propuesta podría asegurarle al oficialismo el control del organismo electoral de cara a las elecciones presidenciales del 2024.

Una publicación que circula en Facebook muestra la captura de pantalla de un tuit del usuario @DamianAlcazar con fecha del 28 de abril pasado donde aparece un mensaje a favor de la propuesta de reforma enviada por el presidente.

“Muy cierto lo que dice el gran actor Damián Alcázar a las y los mexicanos que no vivimos de la política, es lo que exigimos: recortarles millones de pesos al poder legislativo con disminución de representantes; igual a la institución encargada de los procesos electorales y a los partidos políticos”, dice la publicación con la imagen del tuit.

Sin embargo, desde marzo de 2021, la AP ha contactado a Alcázar para verificar si había publicado otras aseveraciones desde la misma cuenta de Twitter y éste reiteró en un mensaje de WhatsApp que no tiene cuentas en “ninguna” red social por lo que no pudo haber emitido ninguna opinión.

Tras la presentación de la reforma ante el Congreso, en redes sociales han circulado múltiples afirmaciones falsas que AP ha verificado.

