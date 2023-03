Click to copy

Video no muestra protestas de trabajadores franceses por pensiones

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra una protesta de trabajadores franceses manifestándose en contra de la reforma de las pensiones del presidente de Francia, Emmanuel Macron.

VERIFICACIÓN AP: Falso. El video muestra a hinchas alemanes en Nápoles, Italia, el pasado 15 de marzo.

LOS HECHOS: Desde principios de marzo, cientos de personas han salido a las calles en Francia para manifestarse en contra de la reforma de las pensiones de Macron que busca retrasar la edad de jubilación de los 62 a los 64 años.

El pasado 16 de marzo, el gobierno francés invocó un poder constitucional especial para aprobar una controversial reforma de pensiones sin necesidad de aprobación parlamentaria.

The Associated Press reportó que la decisión se tomó solo unos minutos antes de la fecha prevista para la votación, porque el gobierno no tenía garantías de que el proyecto obtuviera una mayoría en la Asamblea Nacional, la cámara baja.

La decisión del gobierno generó en los días posteriores más protestas a nivel nacional en un intento por mantener la presión para que se retire la iniciativa. En redes, videos y fotografías de las manifestaciones del 16 y 17 de marzo se compartieron ampliamente.

Ese es el caso de una publicación compartida en Twitter que señala que un video en el que se ve a decenas de personas atando a policias con sillas y bengalas de color rojo se grabó en Francia y que los manifestantes son trabajadores.

“Esto es indetenible: fuerza trabajadores franceses”, dice falsamente el mensaje que acompaña la grabación.

Sin embargo, tras realizar una búsqueda inversa de imágenes, AP encontró que el video se captó en Nápoles, Italia, no en Francia y que fue compartido originalmente por el medio deportivo Sportitalia el pasado 15 de marzo.

“Enfrentamiento y guerrilla en Nápoles. Las imágenes nos llegan en vivo de Piazza del Gesú en Nápoles. Los hinchas alemanes están destrozando varios vehículos de las fuerzas del orden. La tensión permanece muy alta a la espera de la patada inicial”, dice el tuit que incluye la grabación.

En la esquina superior izquierda del video aparece el logo de Sportitalia en blanco, que también se puede ver en la grabación con la afirmación incorrecta sobre los trabajadores franceses.

El 15 de marzo, diversos medios de comunicación reportaron que horas antes de que iniciara el partido de vuelta entre Nápoli y Eintracht Frankfurt por los octavos de final de la Champions League, seguidores del equipo alemán provocaron desmanes en la ciudad italiana y enfrentamientos.

También informaron que hubo enfrentamientos de éstos con la facción radical del Nápoli, en el centro histórico de Nápoles, zona en donde se encuentra la Piazza del Gesú Nuovo, una de las plazas más importantes de la ciudad.

Además, a través de una búsqueda del sitio en Google Earth, AP pudo corroborar que un poste de luz, un teléfono público y un restaurante llamado O’ Munaciello que aparece en la herramienta de búsqueda de Google, también aparece en el video en cuestión.

Por otro lado, en la grabación aparece un camión azul con la palabra policía en italiano (Polizia) en letras blancas lo que confirma que el video no se grabó en Francia.

El 22 de marzo, en una entrevista retransmitida en la televisión nacional, Macron dijo que el texto que sube la edad de jubilación de los 62 a los 64 años “continuará su senda democrática” con la revisión del Consejo Constitucional en las próximas semanas. El mandatario reiteró que está convencido de que el sistema de pensiones debe reformarse para mantenerlo financiado.

Las declaraciones surgen dos días después de que el gobierno de Macron sobreviviera a dos mociones de censura en la cámara del Parlamento.

AP reportó este martes que fuerzas policiales de Francia se enfrentaron con manifestantes en varias ciudades del país luego de que cientos de miles de personas salieran a las calles en protesta contra la impopular reforma al sistema de pensiones.

Las preocupaciones de que los actos de violencia pudieran manchar las protestas obligaron a un despliegue de 13.000 agentes de policía, casi la mitad de ellos en la capital, en una medida sin precedentes, según el ministro del Interior Gérald Darmanin.





