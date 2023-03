Click to copy

México no contempla destitución de ministros de la Corte por entrega de firmas

LA AFIRMACIÓN: Se requieren 135.000 firmas para destituir a Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

VERIFICACIÓN AP: Falso. Las leyes mexicanas no contemplan la destitución de una ministra o ministro de la SCJN por la recolección de firmas, confirmaron especialistas a The Associated Press. Las ministras y ministros podrían dejar su cargo por defunción, renuncia por causas graves o destitución tras juicio político.

LOS HECHOS: Publicaciones que circulan en redes sociales invitan a las personas a firmar un documento con el supuesto objetivo de destituir a Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), criticada por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

“Se requieren 135,000 firmas, para correr a Lucy, y no se han completado, está el escritorio afuera de la SCJN, pasen a firmar raza”, dice uno de los mensajes ampliamente difundidos en Facebook.

Estas publicaciones suceden en medio de duros señalamientos de López Obrador hacia el Poder Judicial, a quien acusa de ser un bastión del “conservadurismo” y contra su titular, Piña, a quien acusa de desatar “una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes” desde que asumió la presidencia de la Corte.

Sin embargo, pese a lo que señala la publicación, no hay un mecanismo legal en México que permita la destitución de ministras o ministros de la SCJN recabando firmas.

La constitución mexicana indica que los ministros podrán ser destituidos mediante un juicio político y también que pueden renunciar a su cargo cuando justifiquen una causa grave o serán reemplazados en caso de que fallezcan.

Sergio Charbel Olvera, especialista en Derecho constitucional y profesor, confirmó a AP que la recolección de 135.000 firmas no conseguirá la salida de Piña. “En el caso de los ministros, las únicas dos figuras que posibilitan la destitución del cargo son el juicio político y la renuncia”, señaló.

En este sentido, añadió que tampoco hay ninguna ley que contemple su destitución mediante una consulta popular o la revocatoria de mandato. “La revocación de mandato no sería factible: la Constitución establece esta figura únicamente para el presidente”, comentó.

Leslie Jiménez, coordinadora de proyectos en la organización Impunidad Cero, coincidió en que la recolección de firmas no tiene alcance para destitución alguna, aunque reconoció que es una forma de manifestar su inconformidad de forma masiva ante la gestión de la nueva presidencia de la Corte.

“La constitución principalmente y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación no conciben estas formas para la destitución de un ministro o de una ministra de la Corte”, agregó Jiménez.

Este tipo de publicaciones, explicó la especialista, generan expectativas erróneas en la población, lo que desemboca en un mal entendimiento de los procesos legales. “Cuando se junten las firmas va a chocar con el tema normativo y al final es una forma de frustración ante el sistema”, añadió.

Durante un evento convocado por López Obrador el pasado 18 de marzo, simpatizantes de Morena quemaron una figura de Norma Piña, una acción que fue condenada por el propio presidente, activistas y el Poder Judicial Federal.

AP ha identificado la difusión de publicaciones que tergiversan o fabrican resoluciones del Poder Judicial y las atribuyen erróneamente a la presidenta de la Corte.

---

Este artículo forma parte del esfuerzo de verificación de datos de The Associated Press para combatir la desinformación que se comparte en línea, e incluye una colaboración con Facebook para identificar y reducir la circulación de noticias falsas compartidas en esta red social.

Aquí encontrarás más información sobre el equipo de verificación de la AP y sobre el programa de verificación de datos de Facebook: https://www.facebook.com/help/1952307158131536