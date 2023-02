Juzgado mexicano no impuso ley mordaza a “comunidad” universitaria

LA AFIRMACIÓN: A petición de Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México (SCJN) que recientemente fue acusada de plagiar su tesis de licenciatura, un juez de la Ciudad de México impuso la “ley mordaza” a la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y censuró a los universitarios.



VERIFICACIÓN AP: Falso. Un juez en materia administrativa concedió a la ministra Esquivel una suspensión provisional que impide a la UNAM difundir información sobre la investigación que realiza contra ella por presunto plagio en tanto se resuelve un juicio de amparo solicitado por Esquivel. La suspensión no implica que los estudiantes de la institución educativa no puedan hablar o expresar su opinión sobre el tema.

LOS HECHOS: El 16 de febrero Sandra de Jesús Zúñiga, jueza Quinta de Distrito en Materia Administrativa, otorgó la suspensión temporal para que no se difunda información sobre el caso de Esquivel y para que el Comité de Ética de la UNAM no dicte una resolución mientras no se resuelva el juicio de amparo interpuesto por la ministra.

En este amparo la ministra solicitó anular la orden del Rector de la UNAM Enrique Graue para que el Comité Universitario de Ética revise el caso al considerar inconstitucionales los “lineamientos para la integración, conformación y registro de los Comités de Ética de la UNAM” publicados en 2019, pues en éstos no se contemplan procedimientos contra exalumnos.

La suspensión temporal del juzgado fue concedida bajo el argumento de que una conclusión por parte del comité universitario podría afectar la presunción de inocencia de Esquivel.

Pero la sentencia revisada por The Associated Press no establece que universitarios de la institución no puedan expresarse sobre el tema; sólo pide a las autoridades responsables y a quienes estén interviniendo en el caso no emitir comunicados o realizar conferencias de prensa sobre el caso.

Un día después de que se emitió la sentencia, la UNAM lamentó la decisión a través de un comunicado, pero señaló que es respetuosa de la ley, que acataría lo estipulado en el acuerdo de suspensión provisional referido y que no divulgará información del caso.

Tras la polémica, en redes sociales usuarios criticaron la resolución y acusaron a la jueza Zuñiga de censura.

Una publicación compartida en Twitter señala incorrectamente: “EXTRA EXTRA. A petición de @YasminEsquivel_ el juez 5to de distrito en materia administrativa de CDMX (Ciudad de México) impone LEY MORDAZA a la comunidad @UNAM_MX, pq le prohíbe hacer referencia al plagio de tesis de Esquivel”.

De acuerdo con la web especializada en análisis jurídico, Agenda Estado de Derecho, en la doctrina judicial interamericana y mexicana se entiende como “ley mordaza” aquella que sanciona, particularmente por la vía penal, las manifestaciones y expresiones que individual o colectivamente realizan las personas y que implican expresiones, reclamos, consignas o reproches, inclusive intensos, a las autoridades de un país.

Pero el mandato judicial no establece que “la comunidad” de la UNAM no pueda expresarse sobre el tema. En realidad, sólo establece que las autoridades universitarias o personas que estén relacionadas con el caso no pueden emitir comunicados o realizar conferencias de prensa hasta que resuelva el juicio de amparo interpuesto por la ministra para no afectar la presunción de inocencia.

Por otro lado, el documento señala que no busca silenciar a los trabajadores del centro, sino que éstos deben ejercer su libertad de expresión con moderación. “Todos los órganos del Estado tienen la obligación de no condenar informalmente a una persona o emitir juicio ante la sociedad mientras no se acredite su responsabilidad”, expone.

Juan Carlos González, abogado constitucionalista y director de la firma Constitucionalistas Mexicanos, explicó a la AP que deben distinguirse dos cuestiones: “Una cosa es la prohibición de revelar información que forma parte del procedimiento y otra muy distinta es prohibir hablar del tema”.

El especialista agregó que en la publicación de Twitter se confunde el término ley con una resolución judicial. “La ley tiene efectos generales, las resoluciones judiciales sólo tienen efectos para las partes sometidas a la competencia del órgano jurisdiccional”, dijo.

Por otro lado, González señaló que la suspensión dictada en el juicio de amparo sólo afecta a las autoridades señaladas como responsables. “En ese contexto la suspensión no puede afectar a la comunidad estudiantil, pues no son autoridades”, detalló el especialista.

Este miércoles la UNAM impugnó la suspensión provisional que se concedió a la ministra Esquivel. En los próximos días el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolverá si admite o desecha la queja contra la resolución de la jueza Zuñiga.

La ministra Esquivel se ha visto desprestigiada por evidencia de que una tesis que presentó en la década de 1980 era una copia casi exacta de otra presentada un año antes. Un consejo universitario determinó que su tesis de licenciatura era un ejemplo de plagio, pero la universidad ha dicho que no tiene normas que le permitan retirarle el título o la cédula profesional.

Esquivel se ha negado a dimitir del tribunal y ha negado haber cometido alguna infracción. Afirma que la tesis anterior copió su trabajo posterior.

