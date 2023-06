Click to copy

Sujeto acusado agredir a un perro en México no recibirá “el mismo castigo”

LA AFIRMACIÓN: Aprueban que el hombre que lanzó un perro a un cazo de aceite hirviendo en México reciba el mismo castigo.



VERIFICACIÓN AP: Falso. La constitución mexicana prohíbe expresamente los castigos corporales y la pena de muerte y el Código Penal del Estado de México no lo contempla. La Fiscalía estatal confirmó a The Associated Press que la información del video es falsa.

LOS HECHOS: Un video que muestra la agresión de un hombre a un perro, arrojado a un cazo con aceite hirviendo fuera de un establecimiento en Tecámac, Estado de México, desató una ola de críticas de usuarios de redes sociales en México.

El sujeto acusado de este acto, identificado como Sergio “N”, fue detenido en mayo y está acusado de maltrato animal, así como de tentativa de homicidio contra un comerciante.

Días después de su arresto, usuarios de Facebook y TikTok difundieron un video en el que se afirma que las autoridades aprobaron que el sujeto “reciba el mismo castigo” para que “experimente lo mismo que le provocó al animal”.

“Se aprobó que por primera vez un criminal reciba el mismo castigo que cometió. Por lo que el hombre de nombre Sergio ‘N’, que arrojó al animal al aceite hirviendo, recibirá exactamente el mismo castigo sin derecho a apelar la resolución”, dice una persona en la grabación, que acumula 1,4 millones de reproducciones.

Aunque algunos usuarios comentaron que el contenido del video era erróneo, la persona que difundió el mensaje insistió en que este castigo es verdadero.

No obstante, ante una consulta de AP, un vocero de la Fiscalía del estado de México dijo que lo afirmado en el video es falso.

Gabriela Rosales, voluntaria de Peludos Desamparados, una organización que acompañó el caso, dijo que el acusado enfrenta una pena de hasta seis años por maltrato animal y tiene un proceso separado por tentativa de homicidio.

“En cuánto a que fue quemado, torturado y lastimado, hasta el momento es falso según las autoridades del penal de Chiconautla, donde se encuentra recluido”, dijo Rosales.

En México, la constitución prohíbe “las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales”.

Olga Islas de González Mariscal, investigadora de la UNAM, escribió en un artículo de 2009 que no es pensable revivir la pena de muerte en nuestro México, pues “su reinstauración sería violatoria de estos tratados y de la propia constitución federal”.

Este artículo forma parte del esfuerzo de verificación de datos de The Associated Press para combatir la desinformación que se comparte en línea

Aquí encontrarás más información sobre el equipo de verificación de la AP y sobre el programa de verificación de datos de Facebook: https://www.facebook.com/help/1952307158131536 .