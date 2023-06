Click to copy

Autoridades no declararon alerta máxima ante amenaza de que “Miami arderá”

LA AFIRMACIÓN: Una publicación compartida en Facebook asegura que en las últimas horas las autoridades de Miami declararon una alerta máxima luego de que los seguidores del expresidente Donald Trump advirtieran que “Miami arderá” si el exmandatario va a preso por acusaciones de mal manejo de documentos.

VERIFICACIÓN AP: Falso. La publicación no muestra ninguna evidencia que pruebe dicha afirmación, de hecho, incluye un video de una conferencia realizada el lunes en donde autoridades de Miami aseguran que la ciudad está preparada para hacer frente a cualquier protesta que se produzca. En la grabación no se menciona ninguna advertencia que haya propiciado que la ciudad entre en alerta.

LOS HECHOS: En la conferencia el alcalde de Miami, Francis Suarez, dijo que Miami estaba preparada para hacer frente a cualquier protesta que se produjera el martes. Es la primera aparición de Trump en el tribunal federal de Miami para entregarse formalmente a las autoridades antes de su comparecencia judicial por acusaciones de que retuvo documentos clasificados en su residencia Mar-a-Lago en Florida.

El jefe de Policía de Miami, Manuel Morales, informó que era de esperarse algunas perturbaciones y que cerrarían vialidades, pero no afirmó que hubiera una amenaza específica o que estuvieran en alerta máxima.

Una publicación compartida en Facebook asegura: “Ultimas noticias EEUU ¡ADVIERTEN QUE MIAMI 4R-DERÁ! Trump podría ser apresado”.

El mensaje está acompañado de un video en donde un narrador dice: “Este martes se instala la audiencia donde comparecerá el expresidente Donald Trump el mismo que podía quedar preso, Sin embargo, Donald Trump ha convocado a toda su fanaticada a todos sus seguidores. Algunos de los más radicales advierten de que. Miami arderá si Donald Trump va preso. Es frente a esta situación que las autoridades de Miami declaran máxima alerta”.

Posteriormente, se muestra el fragmento de la conferencia de prensa de Suárez y Morales, pero ninguno de los dos funcionarios señaló estar en alerta máxima ante una advertencia hecha por un seguidor de Trump en ningún momento. The Associated Press revisó la conferencia en su totalidad y confirmó que ni Suárez ni él hicieron dicha afirmación.

Lo que sí dijo Morales fue que habría un área designada para que las personas ejerzan sus derechos a la libre expresión y señaló que pueden separar a los manifestantes (seguidores y detractores de Trump) entre sí de ser necesario.

“No se equivoquen al respecto, nos estamos tomando este evento extremadamente en serio”, dijo Morales en la conferencia de prensa. “Sabemos que existe la posibilidad de que las cosas empeoren, pero esa no es la forma en Miami”.

Suárez reiteró que la policía de Miami estaba lista para hacer frente a una protesta que podía ser tan pequeña como 1.200 personas y tan grande como 50.000. “Aquí en Miami nosotros respetamos la constitución, pero también respetamos la ley y vamos a comportarnos de una manera en cual si Dios quiere no vamos a tener incidentes. Tengo la mayor confianza que vamos a estar listos”, dijo el alcalde de Miami.

AP contactó al Departament de Policía de Florida en busca de un comentario, pero no recibió una respuesta inmediata.

El martes, The Associated Press reportó que el expresidente Trump llegó en la tarde al tribunal federal en Miami a la comparecencia fijada para las tres de la tarde y, aunque las medidas de seguridad eran estrictas alrededor del edificio, no había indicios de perturbaciones significativas.

El mandatario tendrá que responder por 37 cargos penales por retener ilegalmente documentos clasificados que, según la Fiscalía, habrían puesto en riesgo la seguridad nacional si se hubiesen revelado, y de tratar de esconderlos una vez que las autoridades exigieron su devolución.

AP reportó que Trump encaró la cita judicial insistiendo —como lo ha hecho durante años, con quejas legales— en que no hizo nada indebido y que se le persigue por razones políticas.

