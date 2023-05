Imágenes de evento satánico fueron creadas con IA

LA AFIRMACIÓN: Filtraron fotografías que exhiben cómo enseñan satanismo a niñas y niños en bibliotecas de Estados Unidos durante el evento SatanCon.

VERIFICACIÓN AP: Falso. Las imágenes fueron generadas con inteligencia artificial y subidas a la página de Facebook The Empress Pumpkin, quien confirmó a The Associated Press su autoría y dijo que no son fotos reales. Por su parte, el Templo Satánico, creador de SatanCon, dijo a AP que no realizan eventos satánicos para niños.

LOS HECHOS: Publicaciones compartidas en redes sociales reportan la filtración de fotografías que supuestamente exhiben eventos satanistas para niñas y niños que se realizaron en bibliotecas de Estados Unidos, como parte del evento SatanCon.

“Se filtran fotos de satanistas enseñando sus rituales y adoración a Lucifer a niños en bibliotecas de Estados Unidos. Se realizó del 28 al 30 de abril el evento más grande de satanistas, brujos y hechiceros llamada zatanCon en Boston”, dice la publicación.

Su mensaje es acompañado de ocho fotografías en las que aparecen niñas y niños frente a una figura humanoide con cabeza de cabra, otras con niñas con capas rodeando un pentagrama o llevando una diadema de cuernos.

Aunque en la sección de comentarios algunos usuarios de redes sociales expresaron su rechazo hacia esta actividad, en realidad, las fotografías no son reales, sino que fueron creadas con un programa de inteligencia artificial.

En las imágenes aparecen infantes con seis dedos en una mano o que tienen partes de su cuerpo completamente desfiguradas. Además, en todas las fotografías aparece la marca de agua de “The Pumpkin Empress”.

AP hizo una búsqueda en redes sociales y encontró una publicación del 2 de mayo en la página de The Pumpkin Empress con las mismas imágenes. Sin embargo, en los comentarios aclaró que habían sido generadas con inteligencia artificial.

En respuesta a una consulta de AP, la página confirmó vía Facebook que habían creado las imágenes con un software de inteligencia artificial y dijo que estaba consciente de que había personas tomándolas como reales para dar un mensaje diferente.

Por su parte, Lucien Greaves, vocero del Templo Satánico, la organización responsable del SatanCon, indicó en un correo electrónico que “no solo se nos atribuyen falsamente esas imágenes a nosotros y nuestras actividades, sino que no tenemos ningún programa que enseñe rituales o adoración a los niños”.

“Nos oponemos al adoctrinamiento religioso forzado de los niños, pero a menudo nos acusan falsamente de ello personas que pertenecen a grupos religiosos que buscan abiertamente adoctrinar a los niños”, reprochó.

---

