Bill Gates no tuiteó a favor de suministrar vacunas en los alimentos

LA AFIRMACIÓN: El multimillonario estadounidense Bill Gates tuiteó a favor de introducir en los alimentos la tecnología “ácido ribonucleico mensajero” o mARN, utilizada en algunas vacunas contra COVID-19, para resolver el problema de la reticencia a la vacunación.



VERIFICACIÓN AP: Falso. La imagen del tuit fue fabricada digitalmente y un vocero de la Fundación Bill & Melinda Gates confirmó a The Associated Press que el filántropo no difundió un tuit como ése.

LOS HECHOS: Desde que fue oficialmente declarada la pandemia de COVID-19 en marzo de 2020, Gates fue uno de los principales impulsores del desarrollo de vacunas para combatir la propagación del virus.

Tras el desarrollo de los biológicos por parte de distintos laboratorios como Pfizer y Moderna, que utilizaron la tecnología mARN en sus vacunas contra el COVID-19, Gates se convirtió en uno de los principales promotores de la inoculación a nivel global.

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades estadounidenses (CDC, por sus siglas en inglés) las vacunas mARN entrenan a las células de un organismo a producir una proteína -o un trozo de una proteína- que ocasiona una respuesta inmune.

Gates ha reiterado públicamente que la vacunación es una de las principales formas para poner fin a la pandemia de COVID-19.

Ésto ha convertido a Gates en blanco de la desinformación diseminada en las redes sociales en torno a la vacunación. Múltiples afirmaciones falsas sobre Gates y su apoyo a la vacunación han sido verificadas por AP.

Publicaciones que circulan en Twitter y Facebook muestran la imagen del tuit apócrifo para decir que Gates los difundió para promover la introducción de la tecnología mARN en los alimentos para combatir la reticencia a la inoculación.

Sin embargo, AP no encontró ninguna evidencia en las publicaciones en Twitter de Gates de que éste haya publicado algo así. Tampoco existen indicios del tuit en la plataforma digital Politweet, que mantiene un archivo de tuits eliminados por figuras públicas.

Además un vocero de la Fundación Bill & Melinda Gates confirmó a AP que el tuit que circula es falso.

La imagen del tuit apócrifo fue primero difundida para ilustrar un artículo del sitio NewsPunch, conocido por diseminar información falsa. El artículo fue titulado “Gates Promete Introducir mARN en los Alimentos para ‘Forzar la Inoculación’ en los No vacunados”.

El artículo con la afirmación errónea también utiliza un videoclip de Gates en el cual el filántropo y fundador de Microsoft aparece hablando sobre una alianza entre su fundación y la agencia del gobierno británico entonces conocida como Departamento de Desarrollo Internacional.

Pero en el videoclip Gates no hace ninguna mención de algún plan para introducir la tecnología mARN en los alimentos para forzar a las personas a vacunarse.

Una nota aclaratoria en la sección de términos de uso de NewsPunch dice que el contenido del sitio podría no ser correcto ni confiable. El sitio ha publicado numerosas historias basadas en teorías conspiracionistas y ha diseminado información errónea que AP ha verificado en el pasado.

NewsPunch no respondió a una solicitud de AP sobre la afirmación falsa.

