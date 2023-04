Click to copy

Instituto electoral estatal no publicó encuesta sobre debate en Coahuila

LA AFIRMACIÓN: Encuesta elaborada por el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) reporta que el candidato del Partido del Trabajo para el gobierno del estado, Enrique Mejía, ganó el debate del domingo pasado.

VERIFICACIÓN AP: Falso. El IEC no elabora encuestas para evaluar el resultado de los candidatos al gobierno del estado, dijo el instituto en un comunicado de prensa. Las primeras páginas de Facebook que difundieron la imagen están relacionadas con la campaña de Mejía.

LOS HECHOS: México renovará el próximo 4 de junio los gobiernos del Estado de México y Coahuila, dos bastiones históricos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), organización que se ha visto reducida en los últimos años y hoy compite en alianza con otros dos opositores al oficialista Morena, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Acción Nacional (PAN).

En el estado fronterizo compiten cuatro hombres: Manolo Salinas, por la alianza PRI-PAN-PRD; Armando Guadiana, por Morena, Enrique Mejía, por el Partido del Trabajo (PT) y Lenin Pérez, por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Unidad Democrática Coahuila (UDC).

Horas después del debate del domingo, páginas de Facebook afines a Mejía empezaron a difundir una encuesta atribuida al Instituto Electoral de Coahuila (IEC) y a afirmar que según el instituto el candidato del PT “ganó” el debate, según el 58% de personas encuestadas.

“¿PARA TI, QUIEN GANÓ ESTE PRIMER DEBATE? EL TIGRE Ricardo Mejia Berdeja GANÓ EL PRIMER DEBATE POR LA GOBERNATURA DE COAHUILA!!!”, dice una de las publicaciones en Facebook.

Sin embargo, la encuesta es falsa. The Associated Press realizó una búsqueda en los canales oficiales del IEC y no encontró ninguna publicación asociada con encuestas elaboradas por el instituto.

Además, en un comunicado difundido en sus redes sociales, el IEC se deslindó de las publicaciones y dijo que era información falsa.

“El Instituto Electoral de Coahuila no realiza encuestas, ni publicaciones de preferencias electorales. Por tanto, el #IEC se deslinda completamente de la falsa información que circula en redes sociales”, indicó.

Las elecciones de Coahuila y Estado de México son la antesala de los comicios de 2024 en los que se renovará la presidencia del país, ocupada desde 2018 por el izquierdista Andrés Manuel López Obrador.

