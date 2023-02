Video de canciller mexicano criticando al presidente López Obrador fue editado

Click to copy

Click to copy

LA AFIRMACIÓN: Un video antiguo muestra al canciller mexicano Marcelo Ebrard burlándose del mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por querer ser el “salvador de México”

VERIFICACIÓN AP: Falso. El video fue editado y muestra fragmentos de dos respuestas distintas que Ebrard dio en una conferencia.

LOS HECHOS: Una publicación compartida en Twitter señala falsamente: “¿Recuerdan cuándo @m_ebrard criticaba a AMLO y le decía obcecado y se burlaba de su obsesión por convertirse en el “Salvador de México”?”.

El tuit incluye un video de 40 segundos que muestra a Ebrard de pie en un escenario respondiendo preguntas. Sobre las imágenes se lee una leyenda que dice: “¡Ebrard criticando a AMLO!”.

En la grabación el ahora canciller lee una pregunta frente al auditorio: “¿Para el 2018 cómo le harán para que Andrés acepte otro candidato?”. Los asistentes ríen y Ebrard comenta: “Esa está difícil mano. Sí está difícil esta”. Luego se escucha al funcionario decir: “ Qué problema, hablaba yo hace ratito de eso, es la obcecación. Es ese día en que te despiertas, vas al espejo y en vez de decir ‘híjole cómo envejezco’, dices ‘solo yo voy a salvar a México’, no, por favor”.

Pero Ebrard no dijo eso. El video en realidad fue editado y se mezclan fragmentos de dos respuestas que el canciller dio en la sección de preguntas de una conferencia que tuvo lugar en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) el 6 de marzo de 2013. Uno de los fragmentos se refería al entonces jefe de gobierno de la Ciudad y otro al presidente mexicano.

The Associated Press revisó el video, disponible en el canal de YouTube del ITAM y encontró que al canciller y también exjefe de gobierno de la Ciudad de México (2006-2012) se le preguntó cómo iba a manejar la relación con Miguel Ángel Mancera, quien en ese entonces fungía como jefe de gobierno de la Ciudad (2012-2018).

A la pregunta, Ebrard responde: “Miguel yo creo que, me decía alguien ’qué tal que lo hace muy bien y luego quiere ser él (candidato a la presidencia en 2018). Entonces le digo pues si lo va a hacer muy bien este cuate y puede ser nuestro candidato pues lo apoyamos cuál es el problema. No es necedad que nos pensemos ser los salvadores de todo”.

Posteriormente el canciller agrega que si efectivamente Miguel hace un buen trabajo no se negaría a apoyarlo. “Al final, 2017, nos reunimos y decimos a ver, votación, ¿apoyamos al doctor Mancera como candidato? ¡Va! Pues lo apoyamos, ¿por qué no?, Igual, viceversa, qué problema- hablaba yo hace ratito de eso- es la obcecación. Es ese día en que te despiertas, vas al espejo y en vez de decir ‘híjole cómo envejezco’, dices ‘solo yo, voy a salvar a México’, no. Vamos a ver y si lo hace muy bien por qué no”.

Más adelante, se le pregunta al canciller “¿Para el 2018 cómo le harán para que Andrés acepte otro candidato?”. Y a eso Ebrard responde: “Ahí sí está difícil, de veras. Sí está difícil está, a ver cómo le hacemos, ¿verdad? Vamos a avanzarle, sí, porque ya serían tres vueltitas (en referencia a la tercera postulación a la presidencia de 2018 de López Obrador la cual sí ocurrió) ”.

En el video que se ha viralizado se comparte la primera parte de esta última respuesta y la última parte de los comentarios que Ebrard hizo sobre Mancera.

En junio del año pasado, AP informó que el canciller Ebrard anunció el arranque de su campaña para ganar la encuesta que realizará este 2023 el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para elegir a su candidato presidencial para 2024.

“A mí el presidente ya me destapó cinco veces en las (conferencias de prensa) mañaneras, entonces ya me pueden ustedes considerar que estoy destapado”, afirmó Ebrard en un evento de Morena en la ciudad noroccidental de Guadalajara, en el que anunció que comenzará a hacer recorridos por el país y conformará un equipo de campaña para ganar la encuesta interna.

---

Este artículo forma parte del esfuerzo de verificación de datos de The Associated Press para combatir la desinformación que se comparte en línea, e incluye una colaboración con Facebook para identificar y reducir la circulación de noticias falsas que circulan en esta red social.

Aquí encontrarás más información sobre el programa de verificación de datos de Facebook: https://www.facebook.com/help/1952307158131536