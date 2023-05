Click to copy

Senador estadounidense no halagó a presidente mexicano

LA AFIRMACIÓN: El senador republicano estadounidense Ted Cruz hizo comentarios en los que reveló su admiración por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

VERIFICACIÓN AP: Falso. La publicación hace referencia a unas declaraciones de Cruz a la cadena estadounidense Fox News en las que el senador no reveló su admiración por el mandatario mexicano, en realidad habló negativamente de él.

LOS HECHOS: En dicha entrevista Cruz no habló positivamente de López Obrador, en realidad criticó al presidente de Estados Unidos Joe Biden y a sus políticas migratorias y diplomáticas y comparó estas últimas con las del expresidente Donald Trump y agregó que por ellas el mandatario mexicano le temía.

Pero una publicación compartida en Facebook sugiere que el senador estadounidense Ted Cruz admira el poderío de López Obrador.

“Ted Cruz no puede ocultar el poderío de López Obrador”, dice un mensaje que acompaña a un video en el que se ve una fotografía de Cruz al lado de una de López Obrador. Sobre las imágenes se lee la frase: “Senador gringo se derrite ante AMLO”.

Pero la grabación en realidad habla de unas declaraciones que Cruz hizo en el programa “Jesse Watters Primetime” de Fox News a principios de marzo después de que un cártel mexicano fue acusado de secuestrar a cuatro estadounidenses y asesinar a dos de ellos en la ciudad fronteriza de Matamoros, en Tamaulipas.

En ese entonces, el repulicano señaló que debían tomarse medidas serias contra los “narcoterroristas”, criticó las políticas migratorias y diplomáticas del presidente estadounidense Biden y señaló que debido a la dura política diplomática que el expresidente Trump estableció con López Obrador los efectos de los cárteles de drogas eran menores.

“La respuesta no es invadir México. No creo que la respuesta sea simplemente ir a la guerra con cualquier país con el que esté enojado”, dijo el senador.

“Cuando Donald Trump era presidente, AMLO, que es el mismo izquierdista antiestadounidense que es ahora, le tenía miedo a Donald Trump”, dijo Cruz. “AMLO aceptó el acuerdo ‘Quédate en México’. AMLO puso soldados en la frontera sur de México y terminamos teniendo la tasa más baja de inmigración ilegal en 45 años. La razón por la que esto está tan mal es que AMLO piensa que Joe Biden es un cobarde”.

Posteriormente Cruz expresó su consternación por los comentarios que López Obrador hizo frente a Biden y señaló que esencialmente el mandatario mexicano había elogiado a Biden por sus fallidas políticas fronterizas.

“Deberían ver la conferencia de prensa que hizo AMLO con Biden, donde AMLO se para allí, y en español dice con jactancia: ‘Joe Biden, es el primer presidente, republicano o demócrata, que no ha construido ni un metro de muro fronterizo’ ”, dijo Cruz.

The Associated Press revisó la entrevista completa y confirmó que Cruz no emitió un comentario positivo hacia López Obrador ni lo elogió en ningún momento.





