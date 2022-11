Click to copy

Boxeador mexicano y vicepresidenta argentina no se pelearon vía Twitter

LA AFIRMACIÓN: La vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner y el boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez se pelearon vía Twitter luego de que éste amenazó al jugador argentino Lionel Messi por mover la camiseta de la selección mexicana con el pie tras el partido mundialista del 25 de noviembre en el que Argentina le ganó a México.



VERIFICACIÓN AP: Falso. The Associated Press no encontró registros en internet de que la funcionaria argentina y el boxeador mexicano hayan publicado algo así.

LOS HECHOS: Una captura de pantalla compartida ampliamente en Twitter muestra una supuesta conversación entre la funcionaria y el boxeador.

El tuit de Fernández al que supuestamente responde el Canelo dice: “Resultan inaceptables los dichos de este señor. Hoy más que nunca Lio y la Argentina necesitan de todos y todas los…”.

La publicación de Canelo que aparece como si éste hubiera retuiteado y contestado a Fernández señala: “Porque no la mama ud., señora. Ya le hizo mucho daño a su país al cual yo aprecio. Ahorita se las va a ver bien complicaditas con la justicia. Chin$% tu madre vieja corrupta”.

Pero AP no encontró evidencia en las publicaciones de la vicepresidenta en Twitter, en el caché de Google, ni en la herramienta digital Wayback Machine, que compila registros de sitios de internet aún después de que fueron eliminados, de que Fernández y Álvarez hayan publicado algo así en la red social.

El pasado 27 de noviembre Álvarez expresó su enojo vía Twitter luego de que Messi movió la camiseta de la selección de México con el pie durante la celebración de la victoria en su duelo mundialista en el que Argentina le ganó a México 2 a 0.

El boxeador mexicano dijo en Twitter que Messi estaba “limpiando el piso” con la camiseta mexicana y que fue una actitud irrespetuosa de la estrella argentina hacia los mexicanos.

“Que le pida a Dios que no me lo encuentre”, tuiteó Canelo.

Messi se estaba quitando el botín derecho cuando, aparentemente sin querer, movió la camiseta que había intercambiado con un jugador mexicano tras el triunfo. La prenda estaba en el piso mientras los argentinos celebraban en el vestuario.

Horas más tarde Canelo comenzó a discutir con más personas en Twitter como el periodista David Faitelson o el exdelantero argentino Sergio “Kun” Agüero quien tuiteó: “Señor Canelo, no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario”, escribió el exfutbolista. “Las camisetas siempre, después que se terminan los partidos, están en el piso por el sudor”.

El exfutbolista español Cesc Fàbregas también defendió a Messi diciendo que es normal que los futbolistas dejen las camisetas en el piso antes de llevarlas a lavar.

La versión falsa de que Canelo también había discutido con Fernández comenzó a difundirse luego de que el periodista argentino Eduardo Feinmann compartió la captura de pantalla de los tuits apócrifos en su cuenta de Twitter con la palabra: “Parece…”.

La publicación ya no aparece en su cuenta de Twitter.

