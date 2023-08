Presidente mexicano no reveló que se comunicó con reptilianos

LA AFIRMACIÓN: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que se comunicó con reptilianos.

VERIFICACIÓN AP: Falso. López Obrador habló en una conferencia de 2021 sobre el dinero que ilegalmente destinan los políticos para sobornar a medios de comunicación y periodistas, una partida conocida como fondo de reptiles. No hay registro en las versiones estenográficas de que haya mencionado a los reptilianos, criaturas inteligentes que, según teorías de la conspiración, fingen ser humanos y ocupan puestos de poder.

LOS HECHOS: Publicaciones que se comparten en Facebook y TikTok afirman que el presidente López Obrador desenmascaró a los reptilianos y dijo haberse comunicado con ellos.

“AMLO desenmascara a reptilianos. Presidente mexicano revela haber hablado con reptilianos”, dicen las publicaciones compartidas en redes sociales, que incluyen un clip del mandatario en conferencia de prensa.

En esa grabación, se escucha decir a López Obrador: “Llevaban al fondo, a la partida, se le conocía el fondo de los reptiles. Decía yo en campaña: a mí me pueden decir ‘peje’, pero no soy lagarto”.

Pero el video no muestra una revelación del presidente sobre la existencia de reptilianos y, en realidad, son dos clips en los que López Obrador hablaba de periodistas y sus opositores políticos, durante la conferencia matutina del 26 de febrero de 2021.

El presidente rememoró, como lo hace habitualmente, sucesos históricos de México. Dijo que el dictador Porfirio Díaz, quien estuvo en el poder durante 30 años, sobornaba a periodistas.

“Entonces, se derrota a la dictadura, queda toda esa prensa, llega (Gustavo) Madero y les deja de dar dinero. Hay un término que nada más lo voy a usar ahora, porque es muy fuerte, pero le llamaban al fondo, a la partida, para darle dinero a los periodistas, se le llamaba ‘el fondo de los reptiles’”, dijo.

Fondo de reptiles no es un término reciente ni inventado por López Obrador. Un artículo del journal The Historian señala que el término se utilizó durante el gobierno de Otto von Bismarck, quien unificó Alemania en la década de 1870 y fue canciller durante 19 años, en referencia a los pagos que hacía el gobierno a la prensa.

Durante la conferencia de prensa, López Obrador también dijo que sus opositores “tienen derecho” a estar en su contra, pero acusó que están creando un ambiente de desconfianza.

“Para eso lo hacen para que la gente pueda decir: ‘Todos son iguales, es lo mismo’. No, no somos iguales, no es lo mismo. Decía yo en campaña: a mí me pueden decir ‘peje’, pero no soy lagarto. No somos iguales”, señaló.

The Associated Press hizo una revisión de las versiones estenográficas de las conferencias presidenciales y no encontró evidencia de que hayan mencionado a seres reptilianos o menciones a esta teoría de la conspiración.

___

Este artículo forma parte del esfuerzo de verificación de datos de The Associated Press para combatir la desinformación que se comparte en línea, e incluye una colaboración con Facebook para identificar y reducir la circulación de noticias falsas compartidas en esta red social.

Aquí encontrarás más información sobre el equipo de verificación de la AP y sobre el programa de verificación de datos de Facebook: https://www.facebook.com/help/1952307158131536.