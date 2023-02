Click to copy

Click to copy

Accidente aéreo en Italia no es reciente

LA AFIRMACIÓN: Luto nacional. Acaba de ocurrir un terrible accidente aéreo de un avión de pasajeros en Italia, no hubo sobrevivientes. Todo quedó grabado desde la cámara de un edificio.

VERIFICACIÓN AP: Falso. La publicación hace referencia al choque de una avioneta en un suburbio de Milán, que ocurrió en octubre de 2021, no a un evento reciente. Además, las imágenes que utiliza corresponden a accidentes aéreos previos, que ocurrieron en países diferentes.

LOS HECHOS: Usuarios de Facebook comparten publicaciones en las que afirman que acaba de ocurrir un accidente aéreo en Italia e invitan a las personas a visitar un link externo para ver un video del suceso.

“ACABA DE OCURRIR UN TERRIBLE ACCIDENTE AÉREO DE UN AVIÓN DE PASAJEROS CERCA DE MILÁN EN EL NORTE DE ITALIA NO HUBO SOBREVIVIENTES TODO QUEDO GRABADO DESDE LA CÁMARA DE UN EDIFICIO”, dice una de las publicaciones, que confundió a usuarios de la red social.

Sin embargo, una búsqueda de The Associated Press en medios de comunicación y portales oficiales del gobierno italiano no arrojó resultados sobre un accidente aéreo sucedido en 2023, como afirman estas publicaciones.

En cambio, sí hay registro de un suceso así el 3 de octubre de 2021. Como reportó AP entonces , una avioneta que transportaba a seis pasajeros y dos tripulantes se estrelló contra un edificio de oficinas de dos pisos en un suburbio de Milán. Todas las personas a bordo murieron.

Al ir al vínculo de la publicación, éste lleva a un portal con publicidad que, después de 15 segundos, redirige a un video de Youtube publicado en el canal del medio colombiano El Espectador, el cual también hace referencia al accidente de 2021.

Por otro lado, la búsqueda inversa de las imágenes arroja que una de ellas corresponde al mismo evento en Milán.

Sin embargo, otra de las fotos se publicó en 2008 y, según el portal ​​Bureau of Aircraft Accidents Archives (B3A), corresponde a un accidente en la ciudad de Goma, en República Democrática del Congo y dejó un saldo de 40 personas muertas.

AP pudo comprobar que se trata del mismo evento pues el mismo avión aparece en una fotografía consultada en el archivo de imágenes de AP .

La tercera foto fue publicada en 2015 por el medio colombiano El Tiempo , quien entonces informó sobre el accidente de una avioneta en Bogotá, Colombia. Tal siniestro dejó 5 personas fallecidas.

---

Este artículo forma parte del esfuerzo de verificación de datos de The Associated Press para combatir la desinformación que se comparte en línea, e incluye una colaboración con Facebook para identificar y reducir la circulación de noticias falsas que circulan en esta red social.

Aquí encontrarás más información sobre el programa de verificación de datos de Facebook: https://www.facebook.com/help/1952307158131536