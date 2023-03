Click to copy

Click to copy

Declaraciones de Biden sobre revocación de fallo de Corte Suprema no son recientes

LA AFIRMACIÓN: De última hora el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo un pronunciamiento urgente en torno a la revocación del fallo Roe vs. Wade sobre el aborto.



VERIFICACIÓN AP: Falso. La publicación utiliza un video que incluye declaraciones que Biden realizó en junio de 2022, no recientemente.

LOS HECHOS: Una publicación compartida en Facebook asegura: “Última hora EEUU, BIDEN PRONUNCIAMIENTO URGENTE”.

El mensaje está acompañado de un video en donde un narrador afirma: “Urgente del presidente de Estados Unidos Joe Biden sobre la resolución tomada por la Corte Suprema de Justicia en sentido de eliminar el derecho al aborto en Estados Unidos. Un derecho constitucional que se mantuvo vigente por más de 50 años”.

La voz en off asegura que presidentes de todo el mundo se manifestaron sobre el tema calificando lo sucedido como “un día negro para los derechos de la mujer”. Posteriormente, se muestra una grabación en donde aparece Biden hablando.

Pero la revocación del fallo al que hace referencia la publicación no es reciente, ocurrió el 24 de junio de 2022.

Ese día The Associated Press reportó que la Corte Suprema de Estados Unidos revocó las protecciones constitucionales para el aborto que estuvieron vigentes durante casi 50 años. La decisión de la mayoría conservadora del tribunal anuló el fallo del caso Roe vs. Wade y abrió las puertas a los estados para prohibir el aborto en sus entidades.

Los opositores al aborto celebraron el fallo, pero los partidarios del derecho al aborto, incluido el presidente Biden, expresaron su consternación y prometieron luchar para restaurar los derechos.

“Es un día triste para el tribunal y para el país”, manifestó Biden desde la Casa Blanca. Instó a los votantes a convertir el tema en una cuestión definitoria en las elecciones de noviembre. “Esta decisión no debe ser la última palabra”, dijo.

Cuando la Corte Suprema revocó el fallo Roe vs. Wade dio lugar a prohibiciones y restricciones en algunos estados y órdenes ejecutivas y leyes que protegen el acceso en otros.

Cada vez más, las ciudades y los estados liberales están financiando el acceso al aborto, incluida la telemedicina, que ha experimentado un aumento notable con más de la mitad de los abortos en Estados Unidos ahora realizados con píldoras en lugar de cirugía. Mientras tanto, los estados con legislaturas y gobernadores republicanos buscan poner más dinero de los contribuyentes en organizaciones que disuadan a las personas de interrumpir sus embarazos.

El pasado 7 de febrero, en su discurso sobre el estado de la Unión , Biden defendió el derecho de las mujeres a elegir y advirtió de que si el Congreso aprueba una prohibición nacional del aborto, la vetará.





---

Este artículo forma parte del esfuerzo de verificación de datos de The Associated Press para combatir la desinformación que se comparte en línea, e incluye una colaboración con Facebook para identificar y reducir la circulación de noticias falsas compartidas en esta red social.

Aquí encontrarás más información sobre el programa de verificación de datos de Facebook: https://www.facebook.com/help/1952307158131536