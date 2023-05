Click to copy

Programa mexicano de televisión no modificó nombre de película La Sirenita

LA AFIRMACIÓN: El programa mexicano de televisión Venga La Alegría de TV Azteca modificó el nombre de la película “La Sirenita” para incluir juego de palabras con un comentario racista durante la entrevista que hizo a su protagonista, la actriz estadounidense Halle Bailey.

VERIFICACIÓN AP: Falso. El programa de televisión Venga La Alegría no modificó el nombre de la película La Sirenita para incluir el mensaje racista, muestran registros en videos y redes sociales oficiales. Grupo Salinas, a quien pertenece TV Azteca, confirmó a The Associated Press que es información falsa.

LOS HECHOS: La actriz estadounidense Halle Bailey visitó México la semana pasada para promocionar “La Sirenita” (“The Little Mermaid”), y acudió al programa de televisión Venga La Alegría de la cadena TV Azteca.

Durante la entrevista que le hicieron, el presentador Patricio Borghetti dijo a Bailey que “nadie de los que estábamos en esa sala (de cine) ayer estábamos viendo el color de tu piel”. Su comentario fue criticado en redes sociales por usuarios que señalaron que fue una agresión racista.

Ante los mensajes, Borghetti comentó en redes sociales que fueron “palabras de amor” que estaban siendo tergiversadas. “Le dije que estaba haciendo historia y cambiando el mundo para mejor. Ella lo recibió con agradecimiento y amor”, comentó.

En este contexto, usuarios de Facebook y Twitter difundieron imágenes que supuestamente muestran que el programa Venga La Alegría cambió el nombre de la película por un comentario racista, durante la entrevista.

“Momentos sublimes de la televisión mexidiosa”, dice una de las publicaciones difundidas en Facebook, que se ha compartido 4.000 veces y aparece el cambio en el nombre de la película.

Sin embargo, The Associated Press hizo una revisión en las publicaciones de Youtube, Twitter y Facebook de las cuentas oficiales de Venga La Alegría de la entrevista completa, y no encontró registro de la modificación que muestran las imágenes.

Además, el supuesto cambio atribuido al programa solo aparece en imágenes fijas que circulan en redes sociales, pero no en videos, en los que resulta más complicado hacer la edición del título.

El 12 de mayo, cuando se transmitió el programa, las imágenes editadas se empezaron a compartir en en grupos y páginas satíricas de Facebook.

En respuesta a una solicitud de AP, Luciano Pascoe, director general de Estrategia Editorial y contacto con prensa de Grupo Salinas, a la que pertece TV Azteca, confirmó que se trata de información falsa.

Desde que se anunció la participación de Bailey como Ariel en La Sirenita en 2019, algunos usuarios en redes sociales se opusieron a que una mujer negra tuviera este papel.

