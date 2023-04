Click to copy

Click to copy

Putin no advirtió que pondría bases nucleares en México y Canadá

LA AFIRMACIÓN: En medio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el presidente ruso Vladimir Putin advirtió que pondría bases nucleares en México y Canadá.

VERIFICACIÓN AP: Falso. El mandatario no hizo ninguna advertencia similar, en realidad planteó un escenario ficticio que implicaba la colocación de misiles en México y Canadá para criticar a Estados Unidos por la expansión de la OTAN en Europa del Este. Dichas palabras se pronunciaron en una conferencia en 2021, antes de que Rusia invadiera Ucrania.

LOS HECHOS: Una publicación compartida en Facebook el pasado 28 de abril señala que Putin hizo una advertencia reciente sobre poner bases nucleares en México y Canadá.

“PUTIN ADVIERTE - BASES NUCLEARES EN MÉXICO Y CANADÁ”, dice un mensaje de Facebook que acompaña un video en el que un narrador señala falsamente: “Sin duda un fuerte mensaje lanzado en las últimas horas por el presidente ruso que pone esta disyuntiva en el afán de arrinconar a Estados Unidos por su política internacional”.

Después el narrador menciona que en el video analizarán las claves del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y presenta el fragmento de una grabación en la que se ve hablando a Putin. Al final tres analistas hablan sobre la guerra entre Rusia y Ucrania.

Pero tras realizar una búsqueda detallada en Google de las supuestas palabras que Putin pronunció, The Associated Press encontró que Putin en realidad planteó un escenario ficticio -que no implicaba bases nucleares- para criticar la política internacional de Estados Unidos y la expansión de la OTAN en Europa del Este. Esto ocurrió durante su conferencia de prensa anual de 2021, dos meses antes de que iniciara la guerra contra Ucrania.

El mandatario ruso respondió a un periodista que no era Rusia la que tenía que dar garantías para enfriar la tensión en la frontera este de Ucrania. “Hemos dejado claro que un mayor avance de la OTAN hacia el Este (de Europa) es inaceptable. “Nosotros queremos garantizar nuestra seguridad”, y acusó a Estados Unidos de mentir “descaradamente” sobre las cinco oleadas de expansión de la OTAN” desde los 90.

Posteriormente cuestionó: “¿Acaso hemos puesto nosotros misiles cerca de la frontera de Estados Unidos? ¡No! Han sido ellos los que han puesto armamento a nuestra puerta. ¿Qué pasaría si los pusiéramos en Canadá o México? Antes, acaso, ¿no hubo problemas fronterizos entre ellos? ¿A quién pertenecía California y Texas?”, dijo Putin.

AP no encontró reportes oficiales o mediáticos que confirmaran que Putin había advertido que colocaría bases nucleares como señala la publicación.

El 24 de febrero se cumplió un año del inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania. Aunque Moscú y Kiev mantienen en secreto los números precisos, según cálculos occidentales los muertos y heridos suman cientos de miles.

---

Este artículo forma parte del esfuerzo de verificación de datos de The Associated Press para combatir la desinformación que se comparte en línea, e incluye una colaboración con Facebook para identificar y reducir la circulación de noticias falsas compartidas en esta red social.

Aquí encontrarás más información sobre el equipo de verificación de la AP y sobre el programa de verificación de datos de Facebook: https://www.facebook.com/help/1952307158131536 .