Presidente mexicano no declaró que EEUU se dirige a una catástrofe financiera

LA AFIRMACIÓN: El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo a su homólogo estadounidense, Joe Biden, que Estados Unidos va rumbo a una “hecatombe” financiera y aseguró que México no será arrastrado por la “nefasta crisis financiera” de su país.

VERIFICACIÓN AP: Falso. La publicación hace referencia a declaraciones sobre la economía mexicana que el mandatario mexicano hizo en una conferencia de prensa, pero tras revisar el evento mediático en su totalidad The Associated Press confirmó que López Obrador no dijo eso.

LOS HECHOS: Al ser cuestionado sobre si la quiebra del Silicon Valley Bank, el decimosexto mayor banco de Estados Unidos afectaría a la banca mexicana, López Obrador respondió que la economía mexicana estaba bien y que esto ocurría antes, con “gobiernos neoliberales”, pero no en su administración.

AP revisó la conferencia de prensa en su totalidad y no encontró ninguna declaración de López Obrador dirigida a Biden. Tampoco se habló de una crisis financiera en Estados Unidos.

El 10 de marzo, AP reportó que Silicon Valley Bank, el decimosexto mayor banco de Estados Unidos, quebró después de que los depositantes, en su mayoría trabajadores del sector tecnológico y empresas respaldadas por capital riesgo, se apresuraran a retirar su dinero a medida que se extendía la ansiedad con respecto a la salud financiera del banco.

Se trató del segundo peor colapso bancario en la historia de Estados Unidos, sólo detrás del de Washington Mutual durante el punto más alto de la crisis financiera de 2008.

La noticia de la quiebra de la entidad bancaria provocó un descenso en las acciones de casi todas las instituciones financieras ese día. Dichos títulos ya habían caído dos dígitos desde el 6 de marzo.

El 15 de marzo el periodista Carlos Loret de Mola entrevistó en su programa “Loren en Latinus” a Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México, sobre los efectos que el colapso bancario tendría en la banca mexicana.

Becker señaló que la situación estaba afectando especialmente a los Estados Unidos y, aunque lo sucedido estaba teniendo un efecto dominó, se mostró optimista, pues señaló que los bancos mexicanos no estaban expuestos a los activos del Silicon Valley Bank.

Dicha entrevista fue citada por un periodista en la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador del 16 de marzo. El reportero preguntó al mandatario su opinión ante lo expuesto por Becker y el mandatario respondió que la economía mexicana estaba bien.

“Sí, está bien la economía, está bien la economía. Y para que tengan nota, les puedo decir que ahora no es como en los tiempos del neoliberalismo, que, en efecto, les daban gripa en Estados Unidos y aquí nos daba pulmonía; ahora es al revés, allá pueden quebrar los bancos, como está sucediendo, y aquí no pasa nada, o pasan cosas buenas”, afirmó el presidente mexicano.

A raíz de esto, en Facebook se compartió una publicación que señala falsamente: “AMLO a Biden: “Tu desastre financiero no me arrastra”. El mensaje acompaña un video en cuya portada se lee la frase: “AMLO a Biden: ‘Te hundirás solo’.

En la grabación, una voz en off asegura incorrectamente: “Vas camino a la hecatombe fue el mensaje que mandó el presidente Andrés Manuel López Obrador a su homólogo estadounidense, Joe Biden, quien aseguró que México no será arrastrado por la nefasta crisis financiera del país norteño”.

Más adelante el narrador reitera: “Te vas solo a lo más profundo y sin lastre fue el mensaje que mandó el presidente mexicano a Biden”.

En el video, se asegura falsamente que dichas palabras fueron mencionadas por López Obrador en su conferencia del 16 de marzo, pero eso no es real. El mandatario no envió un mensaje como tal a su homólogo estadounidense y tampoco habló de una “nefasta crisis” en Estados Unidos.

“Vamos bien en la economía. Y el peso resistiendo, porque hubo quiebras de dos bancos en Estados Unidos y sí tuvo un efecto en todo el mercado mundial, pero el peso está, yo diría que estable, seguimos sin devaluación del peso, esto no sucedía como en 50 años y vamos muy bien”, afirmó el presidente López Obrador.





