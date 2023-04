Click to copy

Click to copy

Candidata mexicana de oposición no declinó a favor de aspirante oficialista

LA AFIRMACIÓN: La candidata de la alianza opositora Va por México, Alejandra del Moral, declinó su postulación a la gubernatura del estado de México en favor de la aspirante de la alianza encabezada por el partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional, Morena, Delfina Gómez.Del Moral renunció a su candidatura por falta de apoyo de la ciudadanía.



VERIFICACIÓN: Falso. La candidata de la alianza opositora no ha renunciado a su candidatura, dijo a The Associated Press un vocero de la campaña de Del Moral.

Esta elección es considerada una de las principales en el país antes de la contienda presidencial en el 2024.

LOS HECHOS: Las elecciones en el estado de México, al centro del país, ocurrirán el 4 de junio y en éstas se renovará la gubernatura de la entidad.

De acuerdo con sondeos recientes, la puntera en la contienda es Gómez, seguida en segundo lugar por Del Moral.

Gómez es la abanderada de la alianza compuesta por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, denominada “Juntos Hacemos Historia”.

Del Moral es la abandera de la alianza conformada por los opositores Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Nueva Alianza.

Desde el inicio de la campaña en el estado de México el 3 de abril, en las redes sociales han circulado afirmaciones erróneas que The Associated Press ha verificado.

Por ejemplo, un video que circula en TikTok dice falsamente que Del Moral renunció a su candidatura en favor de Gómez por falta de apoyo de la ciudadanía.

Pero no es verdad que Del Moral haya renunciado a su candidatura, dijo a AP Daniel Cruz, de Comunicación Social de la campaña de Del Moral. La aspirante de Va por México ha mantenido actividades diarias de su campaña por la gubernatura desde el inicio de las campañas.

La candidata encabezó este viernes un recorrido por varias ciudades del estado de México en un evento que llamó “La Ruta de la Reconciliación”. La campaña de Del Moral difundió videos en vivo de las visitas de la aspirante a la gubernatura a las ciudades de Toluca, Ocoyoacac, Nicolás Romero y Cuautitlán.

Tampoco existen registros periodísticos de que Del Moral haya renunciado a su candidatura.

La campaña de Gómez tampoco ha anunciado ninguna adhesión de Del Moral a la candidatura de la aspirante de la alianza oficialista.

---

Este artículo forma parte del esfuerzo de verificación de datos de The Associated Press para combatir la desinformación que se comparte en línea, e incluye una colaboración con Facebook para identificar y reducir la circulación de noticias falsas compartidas en esta red social.

Aquí encontrarás más información sobre el equipo de verificación de la AP y sobre el programa de verificación de datos de Facebook: https://www.facebook.com/help/1952307158131536 .