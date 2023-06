Elecciones en estado mexicano no fueron canceladas tras incendio

LA AFIRMACIÓN: Las elecciones en el estado mexicano de Coahuila, al norte, que habían sido programadas para el 4 de junio, fueron canceladas tras un incendio reciente en las oficinas electorales en la ciudad de Monclova.



VERIFICACIÓN AP: Falso. Los comicios no han sido cancelados tras el incendio, en el cual no hubo daños a las boletas electorales, dijo a The Associated Press un vocero de la autoridad electoral en la entidad.

LOS HECHOS: Millones de mexicanos votarán el 4 de junio en los comicios del estado de Coahuila y del estado de México, al centro.

En las elecciones de Coahuila se renovarán la gubernatura y el Congreso estatal y en el estado de México, la gubernatura.

Tras el inicio de las campañas a principios de abril, en las redes sociales han circulado afirmaciones erróneas que AP ha verificado.

Por ejemplo, un video que circula en YouTube y Facebook dice falsamente que las elecciones en Coahuila fueron canceladas tras el incendio registrado en las oficinas del Comité Municipal Electoral de Monclova el 25 de mayo.

El video muestra imágenes de los daños en la fachada de las instalaciones de la agencia local, encargada de supervisar los comicios en esa ciudad.

Pero no es verdad que los comicios locales en Coahuila hayan sido cancelados y autoridades electorales han asegurado que el incendio solo derivó en daños en las oficinas; no hubo daños en las boletas ni en ningún otro material electoral.

Guillermo Herrera, de Comunicación Social del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), aseguró a AP que es falso que los comicios hayan sido cancelados tras el incendio.

Reiteró que las boletas no tuvieron ningún daño y que la elección será llevada a cabo con normalidad.

También tras el incendio, Madeleyne Fugieroa, presidenta de la Comisión de Organización Electoral del IEC, dijo en una entrevista televisiva difundida por el medio mexicano Imagen que ningún material electoral resultó dañado en el incidente.

“No hubo ningún daño a los paquetes electorales, no tenemos ningún inconveniente o retraso en el tema de boletas y el tema de material electoral”, declaró.

La funcionaria dijo que, de acuerdo con información preliminar, el incendio presuntamente fue ocasionado por una falla eléctrica en un equipo de aire acondicionado de las oficinas.

