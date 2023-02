Declaraciones incluídas en historia sobre ayuda de EEUU a Ucrania han sido tergiversadas

Click to copy

LA AFIRMACIÓN: El gobierno de Joe Biden declaró que Estados Unidos ya se cansó de enviar ayuda a Ucrania y se olvidó de dicha nación. La ayuda brindada por el presidente estadounidense Joe Biden al país europeo “ahora es finita”.

VERIFICACIÓN AP: Falso. Las declaraciones de un representante del gobierno de Biden a The Washington Post fueron tergiversadas. La fuente dijo que el gobierno actual seguirá solicitando fondos para apoyar a Ucrania, pero que la situación con la mayoría republicana en el Congreso podría dificultar la aprobación de los mismos.

LOS HECHOS: Una publicación compartida en Facebook afirma incorrectamente: “La ayuda de Biden ahora es ‘finita’”. El texto acompaña un video titulado: “EEUU se cansa de enviar “ayudas” a Ucrania ... | La ayuda de Biden ahora es ‘finita’”.

En la portada de la grabación se lee la frase: “EEUU se olvida de Ucrania” y al reproducirlo un conductor cita como fuente un artículo de la revista Newsweek titulado “Zelenskyy pierde su cheque en blanco al tiempo que EEUU le dice que el apoyo es ‘finito’”.

En el texto revisado por The Associated Press se hace referencia a otra historia de The Washington Post llamada “EEUU advierte a Ucrania que enfrenta un momento crucial en la guerra”.

En ella se señala que a medida que se acerca el primer aniversario del inicio de la invasión rusa a Ucrania, la Casa Blanca teme que el flujo de armas sea más difícil de conseguir y cita a un alto funcionario de la administración de Biden que habló con el medio bajo condición de anonimato.

El funcionario señaló que el gobierno actual continuará solicitando tantos fondos como crea que Ucrania necesita, como lo ha hecho durante la guerra, pero dijo que no hay garantías de que el Congreso apruebe esas solicitudes.

“Los republicanos tomaron el control de la Cámara en enero y, aunque muchos legisladores clave han expresado su apoyo a la financiación continua, el partido también debe lidiar con un flanco de extrema derecha que ha expresado escepticismo u oposición a más dinero para la guerra”, se lee en el texto del diario estadounidense.

El funcionario no señaló que Estados Unidos se había cansado de enviar ayuda o que había olvidado a Ucrania como afirma la publicación. De hecho, tanto la nota de Newsweek como la deThe Washington Post reportan que el secretario de Defensa, Lloyd Austin, reafirmó el compromiso de Estados Unidos con Ucrania durante la reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania en Bruselas el 14 de febrero.

Austin, según el reporte de ambos medios, dijo que los aliados de Estados Unidos y Kiev “continúan trabajando juntos para proporcionar a Ucrania capacidades de combate creíbles y no sólo equipos”.

El pasado 20 de enero AP reportó que Biden hizo una visita no anunciada a Ucrania para reunirse con su homólogo ucraniano Volodymr Zelenskyy en una muestra de solidaridad con un país que está a punto de cumplir un año en guerra con Rusia.

“Un año después, Kiev resiste”, declaró Biden después de reunirse con Zelenskyy en el Palacio Mariinsky. Con un dedo alzado en gesto de énfasis en un espacio decorado con banderas estadounidenses y ucranianas, agregó: “Y Ucrania resiste. La democracia resiste. Los estadounidenses están con ustedes y el mundo está con ustedes”.

El mandatario anunció en Kiev una partida de 500 millones de dólares en ayuda estadounidense -adicional a los 50.000 ya otorgados-, que incluiría proyectiles para obuses, misiles antitanque, radares de vigilancia aérea y otra asistencia, pero no nuevas armas avanzadas, reportó AP.

