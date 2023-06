Falta contexto en video de gobernador del Estado de México criticando a candidata

Click to copy

LA AFIRMACIÓN: Publicaciones sugieren que el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, criticó a la candidata morenista Delfina Gómez en un video durante la campaña de 2023. Usuarios acusan al gobernador de cometer un delito electoral.

VERIFICACIÓN AP: Falta contexto. Las publicaciones utilizan el video de un debate que ocurrió en 2017, cuando Del Mazo y Gómez eran candidatos. No hay registro de que el actual gobernador del Estado de México haya difundido comentario alguno sobre las candidaturas en 2023.

LOS HECHOS: En víspera de las elecciones en el Estado de México, usuarios de redes sociales comparten un video en el que aparece Alfredo del Mazo, el actual gobernador, criticando a Delfina Gómez, la candidata de Morena.

“Delfina no está preparada para ser gobernadora. Para ser gobernador del Estado de México se requiere capacidad y experiencia, se requiere determinación para poder resolver los retos que tenemos hoy en día en el Estado de México. El futuro de nuestras familias está en juego”, dice Del Mazo en el clip.

Un usuario que difundió la grabación sin especificar que era antigua dijo: “Delfina ni a la esquina, lo dice el gobernador del Estado de MX, Alfredo del Mazo, no se dejen engañar por Morena, quiere destruir al Estado de MX, el voto es para Alejandra (Del Moral) y ya”.

Por su parte, en una publicación de Facebook con el mismo clip, algunos usuarios de la red social señalaron que Del Mazo estaba cometiendo un delito al emitir su opinión sobre Gómez, aludiendo a la legislación mexicana que prohíbe utilizar recursos públicos para favorecer a alguna candidatura frente a otra, pero otros aplaudieron el trabajo del actual gobernador y coincidieron con su postura.

“Estás cometiendo un delito electoral por tu cargo no tienes por qué meter las manos en el proceso, arriba Delfina”, dijo una persona en la publicación. “Estoy de acuerdo, muy bien dicho conocedor por experiencia, gobernador”, escribió otro usuario.

Pero este video no corresponde a la campaña actual. The Associated Press hizo una búsqueda inversa de los fotogramas y encontró que se difundió en mayo de 2017 y pertenece a una parte del segundo debate realizado entre aspirantes a la gubernatura.

Un video subido al canal de Youtube del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) contiene el mismo fragmento que fue sacado de contexto.

Del Mazo ganó las elecciones del 2017 en el Estado de México, con el 34.73% de los votos frente al 31.86% que obtuvo Gómez. Para el proceso de 2023, únicamente se registraron dos candidatas: Gómez, por Morena-PT-PVEM , y Alejandra del Moral, por PRI-PAN-PRD-NAEM.

Arturo Espinosa, especialista en derecho electoral, dijo a AP vía Whatsapp que los gobernadores y los servidores públicos “no pueden llamar al voto a favor o en contra de algún candidato o candidata, ni calumniarles”.

Pero en este caso, que es un video de hace seis años, no hay delito ni infracción administrativa en materia electoral, señala.

AP revisó las cuentas del gobierno estatal así como medios de comunicación, pero no encontró un reporte en que Del Mazo exprese públicamente su apoyo o critique a alguna de las candidatas.

Los sondeos dejan entrever que Gómez podría ganar el próximo domingo por un amplio margen en el Estado de México y terminaría con 94 años de gobiernos priistas en la entidad, reportó AP.

Este artículo forma parte del esfuerzo de verificación de datos de The Associated Press para combatir la desinformación que se comparte en línea, e incluye una colaboración con Facebook para identificar y reducir la circulación de noticias falsas compartidas en esta red social.

