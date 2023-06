Agencia federal mexicana de seguridad no difundió “reporte” electoral

LA AFIRMACIÓN: El día de las elecciones del 4 de junio en México, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), difundió un “reporte” que mostraba a Alejandra del Moral, candidata opositora a la gubernatura en el estado de México, como la favorita en la contienda.



VERIFICACIÓN AP: Falso. The Associated Press no encontró ninguna evidencia de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, de la cual depende el CNI, haya difundido el supuesto “reporte”. Además, la agencia federal dijo que no es verdad que produzca ese tipo de reportes.

LOS HECHOS: Millones de mexicanos participaron en los comicios del 4 de junio en el estado de México, al centro, y en Coahuila, al norte del país.

En el estado de México se renovó la gubernatura y en Coahuila la gubernatura y el Congreso local.

De acuerdo con cifras preliminares difundidas por autoridades electorales, Delfina Gómez, candidata del partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), resultó vencedora en la contienda del estado de México con 52,6% de los votos.

Del Moral, candidata de la alianza opositora compuesta por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), quedó en segundo lugar con 44,3%.

Tras el inicio de las campañas a principios de abril, en las redes sociales han circulado afirmaciones falsas sobre el proceso electoral que AP ha verificado.

Por ejemplo, una publicación que circula en Twitter muestra una imagen del supuesto “reporte” del CNI para decir falsamente que la agencia de inteligencia lo difundió el día de los comicios y que éste mostraba a Del Moral como favorita en la contienda.

La imagen muestra un documento con el logo del CNI titulado “Boleta reporte electoral”. En éste aparecen los nombres de Gómez y de Del Moral, seguidos de supuestos porcentajes de popularidad.

Del Moral aparece en el informe apócrifo con una supuesta aprobación de 45,8% y Gómez con una popularidad de 42,6%.

Pero AP no encontró ninguna evidencia en los comunicados oficiales del CNI ni de la SSPC ni en registros periodísticos de que la agencia federal haya difundido el supuesto “reporte”.

Además, tras la diseminación de la imagen en redes sociales, la SSPC dijo que no es verdad que el CNI haya producido el supuesto documento.

“Información falsa. La SSPC informa que el Centro Nacional de Inteligencia, CNI, no genera ‘boletas de reporte electoral’ y no da seguimiento a resultados de ningún proceso electoral”, dijo la dependencia federal en un tuit.

La SSPC hizo un llamado a la población a “no dejarse engañar” por desinformación sobre las elecciones y calificó la versión que circula como “fake news”.

Durante las campañas, los sondeos difundidos por los principales medios de comunicación mexicanos mostraron consistentemente a Gómez como la favorita en la competencia.

Tras la difusión de los resultados preliminares, Del Moral reconoció que estos no le favorecían y felicitó a Gómez por su triunfo en la contienda. La candidata opositora también felicitó a los electores por haber participado en los comicios.

---

Este artículo forma parte del esfuerzo de verificación de datos de The Associated Press para combatir la desinformación que se comparte en línea, e incluye una colaboración con Facebook para identificar y reducir la circulación de noticias falsas compartidas en esta red social.

Aquí encontrarás más información sobre el equipo de verificación de la AP y sobre el programa de verificación de datos de Facebook: https://www.facebook.com/help/1952307158131536 .