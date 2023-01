Video no muestra respuesta de Piqué a canción reciente de Shakira

LA AFIRMACIÓN: Una publicación sugiere que en un video el futbolista Gerard Piqué señaló que la reciente canción de Shakira “BZRP Music Session #53”, en la que la artista hace referencia a Piqué y a su actual pareja, Clara Chía, era una falta de respeto a su persona.



VERIFICACIÓN AP: Falso. El video no es reciente. Se grabó hace casi dos años y lo que muestra es el fragmento de una conversación entre el futbolista y un streamer español.

LOS HECHOS: Una publicación de Instagram muestra a Piqué diciendo: “y tú lo único que has hecho es restregarme, pasarme por la cara mis humillaciones en directo, delante de no sé cuántas personas... Tú te das cuenta, ¿no? La falta de respeto hacia mi persona. Y yo lo he aceptado ¿eh? No tengo ningún problema. Lo he aceptado”.

El mensaje que acompaña el video dice: “Es una falta de respeto a mi persona”.

Posteriormente se enlistan una serie de hashtags ligados a la colaboración titulada “BZRP Music Session #53” que la cantante colombiana Shakira y el productor argentino Bizarrap lanzaron el pasado 11 de enero como: “#shakirabizzarap #patiposcomotu #shakira #bizarrap #bizarrapmusicsession #pique #geraldpiqué #piqueyshakira #piqueyclara” sugiriendo que la grabación es la respuesta del futbolista al tema musical.

Pero tras realizar una búsqueda refinada en Google de las palabras que Piqué pronuncia en la grabación, The Associated Press encontró que el video circula en la web desde el 4 de febrero de 2021. El video es el fragmento de una entrevista que el futbolista sostuvo en vivo con el streamer español Ibai Llanos.

Durante el encuentro, Ibai habló del desempeño de Piqué en el campo y le recordó algunas de sus derrotas y ante esto, el futbolista le respondió que a pesar de que él le había hecho varios cumplidos el streamer sólo se había enfocado en recordarle sus errores.

Casi al final de la entrevista, en el minuto 1:50;14, el futbolista dice: “Tú te das cuenta de que te he llamado ‘mejor streamer de España’, te he dicho que vas a ser un padre de la hostia, te he dicho que das felicidad a la gente y tú lo único que has hecho es restregarme, pasarme por la cara mis humillaciones en directo, delante de no sé cuántas personas... Tú te das cuenta, ¿no? La falta de respeto hacia mi persona. Y yo lo he aceptado ¿eh? No tengo ningún problema”.

Ante esto Iba respondió que se sentía mal y después escribió un tuit en el que pidió públicamente disculpas al central del FC Barcelona. “Quería pedir perdón a Piqué y a todo su entorno por este clip”, dice el tuit que incluye dicho fragmento.

“BZRP Music Session #53” obtuvo en su estreno casi 64 millones de visualizaciones en YouTube en las primeras 24 horas, se convirtió en tendencia en Twitter y generó miles de publicaciones en las redes sociales, pero no todas son reales.

