Foto no muestra a presidente mexicano visitando a hijo del Chapo

LA AFIRMACIÓN: Una fotografía reciente muestra al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador visitando a Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, en un hospital en Toluca, Estado de México, al centro del país.



VERIFICACIÓN AP: Falso. La imagen se tomó hace más de dos años en un hospital en el estado de Morelos, en la región centro-sur del país, y quien aparece no es Guzmán.



LOS HECHOS: The Associated Press realizó una búsqueda inversa de imágenes y encontró que la fotografía fue originalmente publicada en las redes por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) el 19 de junio de 2020 en Cuernavaca, capital de Morelos, y no muestra a Guzmán López.



El 5 de enero AP reportó que Guzmán López, alias “El Ratón”, fue detenido por fuerzas de seguridad mexicanas en Culiacán, capital de Sinaloa, en el noroeste mexicano.



Actualmente Guzmán López se encuentra detenido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 llamado “El Altiplano” y el gobierno de Estados Unidos espera su extradición.



El 14 de abril el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció cargos de narcotráfico contra Guzmán López y otros 27 miembros del cártel de Sinaloa. AP informó que entre los acusados también están otros dos hijos de “El Chapo”, Jesús Alfredo Guzmán Salazar e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, conocidos como “los Chapitos”, que se han ganado la reputación de ser la facción más violenta y agresiva del cártel.

Desde que “El Ratón” fue arrestado en las redes han circulado afirmaciones erróneas sobre éste que AP ha verificado. Recientemente usuarios comenzaron a asegurar falsamente que Guzmán López fue trasladado a un hospital en Toluca por una infección.

Algunos usuarios incluso aseguraron que el presidente López Obrador lo visitó en el hospital y compartieron una fotografía a manera de prueba.

La imagen muestra a un hombre acostado en una cama de hospital usando un cubrebocas viendo una pantalla. A su lado se encuentra otra persona con un traje blanco y mascarilla y frente a él se encuentra el presidente mexicano.

“López Obrador cancela todos sus compromisos y acude de inmediato a visitar a Ovidio Guzmán a un hospital de Toluca. (Cualquiera que diga que no se parece es un enemigo de la cuarta transformación)”, dice un tuit que la incluye la fotografía.

Pero la imagen no es reciente, en realidad data de 2020 y muestra a una persona que participó en un simulacro para explicar cómo se trataría a los pacientes de COVID-19 en un hospital.

“El #ISSSTEInforma que en la fotografía se muestra un simulacro para explicar al Pdte. @lopezobrador_ cómo se atenderá a un paciente con #COVID19 en el nuevo HG ‘Dr. Carlos Calero’, de Cuernavaca. Mor., y le brindarán la tecnología necesaria para comunicarse con sus familiares”, dice el tuit publicado por el ISSSTE el 19 de junio de 2020.

Además, funcionarios de la Secretaría de Seguridad federal dijeron a AP que Ovidio Guzmán no fue trasladado a ningún hospital y que permanece en el centro de reclusión.

