Este cartel de manifestación del 8M proviene de cuenta troll

LA AFIRMACIÓN: Una mujer transgénero difundió un cartel en el que pide que “mujeres biológicas” no acudan a las marchas del 8 de marzo.

VERIFICACIÓN AP. Falso. La publicación proviene de una cuenta que se identifica como troll y parodia, que utiliza una imagen editada de la cantante Ezra Furman.

LOS HECHOS: En medio de la convocatoria para las manifestaciones en conmemoración del Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo, en redes sociales circula una publicación supuestamente creada por una persona transgénero que pide a “mujeres biológicas” quedarse en casa.

“Este 8 de MARZO quiero pedir a todas las BIOLÓGICAS que o bien se queden en sus casas o bien se pongan en las últimas filas de la manifestación para poder dar más visibilidad a LAS VERDADERAS MUJERES TRANS, que estamos mucho más oprimidas. Esta lucha ahora es nuestra”, dice la publicación original en Twitter.

En Facebook, personas usuarias de la red social usaron su publicación para criticar las manifestaciones previstas para el 8 de marzo y para cuestionar la presencia de mujeres trans en ellas.

“Mujeres díganle adiós a su 8M porque ahora la M será de ‘Machos’“, dice una de las publicaciones.

Sin embargo, la cuenta que compartió el cartel indica en su descripción que es “troll”, como se identifica a las cuentas que hacen publicaciones para provocar a otros, a veces para su propia diversión y a veces como parte de una campaña coordinada. En su ubicación, dice que se encuentra en “Mieres, parodia, España”.

En otra de sus publicaciones, la cuenta dice que es presidenta de la Asociación Transgénero Anti-Ciencia, de la cual The Associated Press no pudo encontrar información adicional ni pudo acceder al sitio que promueve.

Además, la fotografía que utiliza es una imagen editada de la cantante transgénero estadounidense Ezra Fruman, que ella misma publicó el 20 de abril de 2021 en su cuenta de Instagram.

Cientos de miles de personas participan este miércoles en manifestaciones, concentraciones y actos en todo el mundo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

